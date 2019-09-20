Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс

20.09.2019 15:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс

Ученые установили, что стресс может быть смертельно опасен для женщин.

Согласно новым данным, если женщина страдает посттравматическим стрессовым расстройством, она в два раза сильнее рискует пострадать от агрессивного рака яичников, пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Связь между посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и двойным риском рака яичников установили специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана. Они высказали мнение о том, что сильный стресс у женщин, особенно если он хронический, способен активировать рост опухоли яичников.

«Женщины, которые демонстрировали от шести до семи симптомов, связанных с ПТСР, были подвержены значительно более высокому риску рака яичников, чем женщины, которые никогда не испытывали такого состояния. Связь между ПТСР и раком яичников сохраняется даже спустя десятилетия», — заявили исследователи.

Теперь они намерены выяснить, может ли успешное лечение стрессовых расстройств у женщин понижать риск развития онкологического заболевания.

Находка ученых важна еще и в другом аспекте. Специалисты отмечают, что рак яичников трудно диагностировать на ранних стадиях. Согласно этому исследованию, женщины, испытавшие сильный стресс и страдающие ПТСР, составляют группу риска и должны с особой тщательностью обследоваться на наличие известных маркеров рака яичников.



Теги: Донбасс, болезнь, стресс
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх