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Лечим насморк: названы три лучших способа избавления от заложенности носа
Берегите себя!
В холодное время года насморк и заложенный нос могут застать врасплох любого человека.
Поэтому врачи назвали три способа вылечить насморк подручными средствами:
1. Облегчить дыхание и избавиться от неприятных ощущений можно с помощью солевых растворов. Разведите чайную ложку соли в стакане теплой воды и промойте нос любым удобным для вас способом (из пипетки, спринцовки или шприца). Натриевый раствор поспособствует снятию отека слизистой оболочки носа.
2. Запрокиньте голову немного назад, зажмите нос и задержите дыхание, насколько это возможно. После этого сделайте максимально глубокий вдох. Такой прием поможет синусам очиститься, поскольку поза и задержка дыхания заставляют мозг перейти на аварийный режим и очистить синусы.
3. Приложите теплый компресс к переносице. Также можно завернуть в платок подогретые семена льна, соль и тому подобное. Такой компресс можно держать в течение 10-15 минут. Тепло поможет ускорить отток слизи и снять отечность, облегчив дыхание.
Источник : https://from-ua.com/
Теги: Донбасс, дыхание, насморк
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