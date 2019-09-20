Лечим насморк: названы три лучших способа избавления от заложенности носа

20.09.2019 19:30

Берегите себя!

В холодное время года насморк и заложенный нос могут застать врасплох любого человека.

Поэтому врачи назвали три способа вылечить насморк подручными средствами:

1. Облегчить дыхание и избавиться от неприятных ощущений можно с помощью солевых растворов. Разведите чайную ложку соли в стакане теплой воды и промойте нос любым удобным для вас способом (из пипетки, спринцовки или шприца). Натриевый раствор поспособствует снятию отека слизистой оболочки носа.

2. Запрокиньте голову немного назад, зажмите нос и задержите дыхание, насколько это возможно. После этого сделайте максимально глубокий вдох. Такой прием поможет синусам очиститься, поскольку поза и задержка дыхания заставляют мозг перейти на аварийный режим и очистить синусы.

3. Приложите теплый компресс к переносице. Также можно завернуть в платок подогретые семена льна, соль и тому подобное. Такой компресс можно держать в течение 10-15 минут. Тепло поможет ускорить отток слизи и снять отечность, облегчив дыхание.

Источник : https://from-ua.com/



