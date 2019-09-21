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Как избавиться от осенней депрессии: совет психолога
Чувство усталости, нежелание работать и общаться с друзьями, ощущение беспомощности и отчаяния, раздражительность чаще всего возникают из-за неправильного графика.
Об этом рассказала врач Виктория Савицкая, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
«Многие пытаются бороться с колебаниями настроения антидепрессантами и седативными средствами. Ошибочно полагая, что они помогут. Но бесконтрольное употребление подобных препаратов в будущем может только усугубить проблему. Прописывать такие таблетки или капли может только медик», — предупредила врач Виктория Савицкая.
Специалист обратила внимание, что такие симптомы, как постоянное желание спать, чувство усталости, нежелание работать и общаться с друзьями, ощущение беспомощности и отчаяния, раздражительность, отсутствие сексуальных желаний и так далее чаще всего возникают из-за неправильного графика. Исправить это, как ни банально, помогут самые простые вещи — легкие физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, полноценный сон, приятная музыка и увлечение любимым делом.
«Первым делом важно нормализовать режим сна-бодрствования. К тому же, ели человек становится вялым, безынициативным, не хочет учиться или работать, то у него явно имеется дефицит биологических веществ. А это сигнал о том, что нужно срочно пересмотреть свой рацион. Не забывайте о поливитаминах, ешьте побольше фруктов и овощей – благо сейчас их много, и стоят они копейки», — говорит врач.
Теги: Донбасс, депрессия, психолог, осень
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