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Названа еда, от которой лучше отказаться при простуде
Оказывается, при простудных заболеваниях вреден даже лимон.
Мало кому известно о диетах при простуде и кашле. Тем не менее, существует немалый список продуктов, употребление которых при простуде нежелательно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Горячие напитки
Горячие напитки во время простуды нежелательны. Кипяток оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку ротоглотки, и вы можете обжечь горло. Изначально вам может показаться, что от горячего чая вам стало легче, но это всего лишь временное облегчение, которое сменяется ухудшением состояния. Во время простуды и гриппа рекомендуется выпивать много жидкости. Пейте напитки теплыми или слегка горячими — комфортными для вашего горла и пищевода.
Лимон и другие цитрусовые
Оказывается, употребление лимонов и других цитрусовых фруктов во время простуды и гриппа нежелательно. Да, в них большое количество витамина С, но в этих фруктах также много кислот, а вирусы и бактерии неплохо себя чувствуют в кислой среде. Вот почему при простуде рекомендуют пить минеральную щелочную воду.
Сладости
Врачи-диетологи советуют вовсе исключить сладости из своего рациона питания, тем более при болезни. Все дело в том, что сладости — это высококалорийное питание, что оказывает на организм определенную нагрузку. Но, кроме этого, сладости также подавляют активность иммунной системы. Так, американскими учеными было доказано, что обильное потребление сахара снижает функциональность лейкоцитов — иммунных клеток, защищающих наш организм от патогенных возбудителей и любых чужеродных агентов.
Кроме того, при употреблении сладостей, сахар частично оседает на стенках горла и ротовой полости, что только способствует размножению патогенных бактерий, усиливая воспалительные процессы в ротоглотке. Если не можете жить без сладкого, то отдавайте предпочтение натуральным сладостям: сухофрукты, ягоды, морсы и соки (без добавления сахара). Однако и здесь нужно придерживаться «золотой середины». Чрезмерное употребление этих продуктов также вредит организму.
Кофе и алкоголь
Во время болезни кофе и алкоголь нужно исключить, поскольку они способствуют обезвоживанию организму, что недопустимо при острых респираторных вирусных инфекциях. Даже небольшое количество спиртного во время болезни не рекомендуется.
Теги: Донбасс, здоровье, еда, простуда, отказ
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