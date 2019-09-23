Эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами

23.09.2019 09:15

Они действительно работают.

Одной из эстетических проблем, беспокоящих мужчин и женщин во всем мире, являются темные круги, которые образуются вокруг глаз, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.

Темные круги вокруг глаз возникают когда меланин начинает производится в избыточных количествах и капилляры на поверхности кожи расширяются.

В большинстве случаев, это происходят из-за генетической предрасположенности, но также может быть вызвано недостатком сна, курением или загрязнением окружающей среды.

Как правило, они сопровождаются воспалением век, хотя это происходит не во всех случаях.

Хорошая новость заключается в том, что существует множество косметических продуктов, которые могут свести к минимуму их внешнее проявление и помогают придать лицу свежий и молодой вид.

Среди таких вариантов есть некоторые домашние средства, которые, благодаря свойствам своих ингредиентов, помогут уменьшить размер темных кругов, не подвергая при этом кожу воздействию агрессивных химикатов.

Зеленый чай в пакетиках

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и танинов, зеленый чай является хорошим выбором, чтобы уменьшить темные круги.

Он уменьшит воспаление и улучшит кровообращение, помогая устранить эту проблему.

Ингредиенты: 2 пакетика зеленого чая, 1 стакан горячей воды (250 мл).

Что нужно делать?

Положите зеленый чай в пакетиках в кипяток и дайте настояться в течение 10 минут.

Затем положите пакетики в холодильник и когда они хорошо охладятся, приложите их к глазам на 15 минут.

Повторяйте эту процедуру каждый день, чтобы устранить мешки под глазами.

Розовая вода

Розовая вода — это натуральное тонизирующее средство, она глубоко увлажняет нашу кожу и помогает устранить темные круги под глазами, которые делают наш взгляд усталым.

Это средство также содержит антиоксиданты, витамины и минералы, которые укрепляют клетки кожи, способствуя регенерации тканей.

Ингредиенты: 6 лепестков роз, ½ чашка воды (125 мл).

Что нужно делать?

Порежьте лепестки розы и поставьте их на медленный огонь, залив половиной стакана воды, на 40 минут.

Если вода выкипит, вы можете добавить еще немного.

По истечении этого времени, дайте розовой воде настояться и остыть и нанесите ее на кожу при помощи ватного тампона.

Повторяйте эту процедуру утром и вечером.

Помидор

В мякоти томата содержится антиоксидант под названием ликопин, действие которого уменьшает темные круги и мешки, так как он борется с воспалением.

Ингредиенты: 1 помидор, ½ чайной ложки свежего лимонного сока (2 мл), 1 щепотка куркумы.

Что нужно делать?

Измельчите в пюре спелый помидор и смешайте его с лимонным соком и куркумой.

Нанесите продукт на область вокруг глаз и оставьте на 15 минут.

Смойте и нанесите увлажняющий крем.

Используйте его только в ночное время, так как это средство делает кожу повышенно чувствительной к солнцу.

Листья мяты

Измельченные листья мяты тоже помогут успокоить уставшие глаза и уменьшить появление темных кругов.

Ингредиенты: 1 горсть свежей мяты, сок ¼ лимона.

Что нужно делать?

Разотрите горсть свежих листьев мяты и смешайте их с лимонным соком.

Нанесите получившуюся пасту на пораженные участки и оставьте на 15 минут.

Смойте холодной водой и насухо вытрите мягкой тканью.

Повторяйте эту процедуру каждый день, чтобы получить положительный результат.

Молоко

Молочная кислота, содержащаяся в молоке, это вещество которое смягчает и увлажняет кожу, обновляя ее.

Если нанести молоко на темные круги под глазами, это успокоит воспаление и уменьшит темную пигментацию, которая придает лишний возраст лицу.

В дополнение к этому, молоко даст коже белки, ферменты и антиоксиданты, которые ускоряют восстановление клеток.

Ингредиенты: ¼ стакана молока (62 мл), 4 кубика льда.

Что нужно делать?

Киньте лед в молоко, подождите, пока оно охладится и нанесите на глаза, при помощи ватных компрессов.

Держите их на глазах, пока они не нагреются. Повторяйте процедуру два раза в день.

Читайте также: Названа диета, способная очистить организм от токсинов за три дня

Ананасовый сок с куркумой

В ананасе содержится вещество бромелин, который действует как естественное противовоспалительное средство, помогающее справиться с темными кругами и мешками.

В то же время, куркума содержит активный компонент куркумин, который усиливает противовоспалительное и защитное действие ананаса.

Ингредиенты: 1 чайная ложка куркумы (5 г), 2 столовые ложки ананасового сока (20 мл).

Что нужно делать?

Приготовьте густую пасту из куркумы и ананасового сока.

Нанесите эту маску на область вокруг глаз и оставьте на 15 минут.

Смойте и повторяйте эту процедуру каждый вечер.

Выберите любое из этих средств, чтобы уменьшить темные круги под глазам, и вы убедитесь, что вам больше не придется тратить целое состояние на обычные косметические средства.

Конечно, стоит иметь в виду, что этот эффект не достигается сразу и потребуется несколько применений, чтобы темные круги под глазами больше не портили вам настроение.