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Названы продукты, которые опасно есть на голодный желудок
Об этом важно знать.
Голодный человек не слишком привередлив к еде, поэтому в ход идет обычно все, что под рукой. Однако некоторую пищу на голодный желудок есть не рекомендуется, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Перед Вами 10 представителей такого противоречивого способа перекусить.
Бананы
Из-за высокого содержания магния, употребление бананов на голодный желудок может привести к нарушению магниево-кальциевого баланса в организме человека. Это чревато возникновением сердечно-сосудистых заболеваний.
Апельсины
Ваш желудок может переполниться газами и кислотой.
Холодные напитки
Они раздражают желудок и кишечник. В результате могут нарушиться ферментативные реакции, провоцируя появление определенных болезней. У женщин может произойти сбой менструального цикла
Боярышник
Высокое содержание органической, винной, масленичной и лимонной кислот в боярышнике способствует вырабатыванию желудочного сока. В результате желудок переполняется газами и кислотой.
Йогурт
При употреблении на голодный желудок йогурт теряет значительную часть своих полезных свойств. Его рекомендуется употреблять через 2 часа после еды или перед сном. В этом случае он действительно помогает пищеварению.
Сладкий картофель
Дубильная кислота и пектин способствуют выделению желудочного сока, в результате чего человек испытывает сильный дискомфорт.
Хурма
Хурма содержит большое количество пектина и дубильной кислоты, которые в ходе взаимодействия с желудочным соком превращаются в гелеборазное вещество. В результате возможно образование желудочного камня.
Помидоры
Для них характерны те же побочные эффекты, что и для хурмы.
Сахар
Сахар очень легко усваивается. Когда сахар попадает в пустой желудок, человеческий организм не может выделять достаточное количество инсулина для поддержания его нормального уровня в крови. Это чревато возникновением болезней глаз. Более того, сахар — это кислотообразующая пища, способная нарушить кислотно-щелочной баланс
Чеснок
Содержащийся в нем аллицин раздражает стенки желудка и кишечника. Это чревато возникновением гастроспазма.
Даже если Вы очень проголодались, не торопитесь есть что попало. Помните о том, что не вся пища пригодна для употребления на голодный желудок.
3 варианта идеального завтрака:
Вариант 1:
овсяная каша с молоком, кусочками несладких фруктов и орехами. Последних 2-3 штуки, чтобы не было слишком жирно. Каша — источник медленных углеводов, которые улучшают процесс пищеварения. А сахар из таких сложных углеводов освобождается по чуть-чуть, поддерживая нужный уровень энергии несколько часов.
Вариант 2:
белки, овощи (в идеале сезонные, конечно, но зимой сойдут и замороженные). Белок из яиц, белого мяса и рыбы усваивается полностью, дает долгое ощущение сытости и ускоряет обмен веществ.
Вариант 3:
тосты из цельнозернового хлеба с творогом и зеленью. Творог — источник того же белка, а цельные зерна из-за того, что в них не нарушена оболочка, сохраняют в себе больше витаминов и микроэлементов.
Теги: Донбасс, здоровье, еда, опасность, вред, продукты
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