Названы продукты, способствующие продлению жизни

23.09.2019 14:00

Важно употреблять пищу, богатую антиоксидантами.

Ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением полезных продуктов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Речь идет о продуктах, содержащих антиоксиданты, — вещества, противостоящие свободным радикалам, которые разрушают ДНК и способствуют умиранию клеток.

Лидер по числу антиоксидантов — зеленый чай, который является мочегонным средством и катализатором обменных процессов. Чай полезно пить каждый день. Далее идут финики и облепиха: первые содержат 23 аминокислоты, в том числе, триптофан, который стабилизирует психику и улучшает настроение, а вторые — большое количество витамина А, замедляющего старение и участвующего в иммунных процессах организма.

Далее идут черника, в которой содержатся обладающие протовоопухолевой активностью вещества антоцианы, и помидоры, которые благодаря антиоксиданту ликопину спасают организм от переедания и набора веса. Диетолог отнесла к продуктам, продлевающим жизнь, и кисломолочные — в их состав входят полезные аминокислоты, витамины и кальций.