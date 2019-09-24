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Комаровский назвал способы борьбы с заиканием: «недуг сразу исчезнет»
Евгений Комаровский рассказал, как можно справиться с болезнью и дал советы родителям
Доктор Евгений Комаровский дал советы, основываясь на словах психолога Надежды Железняк, родителям, дети которых заикаются. Прежде всего, врач настаивает на посещении медиков.
По словам специалиста, заикание бывает разным: невротическим (логоневроз) и органическим. После установления причины следует пройти лечение у психологи или логопеда. А чаще всего нужен комплексный подход и недуг сразу исчезнет.
Для начала родителям следует соблюдать режим дня, чтобы снизить у ребенка уровень тревоги. При этом не нужно делать ребенку замечания, требуя «говорить нормально». Родителям нужно спокойно слушать и не заканчивать фразы за говорящего.
Стоит помнить — такие дети могут говорить «ну» и «вот», которые помогают им сосредоточиться, поэтому нельзя их ругать.
Также ребенку нужно создать условия, при которых его никак нельзя подгонять.
Вдобавок врач попросил завести дневник, в котором будет зафиксировано, после каких ситуаций состояние детей становится хуже. Это поможет минимизировать причины заикания.
Источник : https://politeka.
Теги: Донбасс, Евгений Комаровский, борьба
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