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Комаровский раскрыл правду о популярном методе закаливания: «нельзя этого делать»
Доктор Евгений Комаровский резко высказался о популярном мифе, которому многие украинцы верят.
К Евгению Комаровскому обратилась одна из украинок, которая побывала за границей и увидела разницу между отношением к вопросу «холодное и дети» там и у нас. Девушка пишет, что украинцев очень легко узнать за границей по тому, как они категорически отказываются от льда в напитках.
По ее словам, недавно она узнала, что за границей детей приучают к холодным напиткам чуть ли не с рождения. Достают из холодильника, наливают в бутылку и одевают соску, а потом дают все это выпить малышу. Поэтому подписчица врача спрашивает, можно ли закалить ребенка, с раннего возраста давая ему холодное, чтобы потом не иметь проблем с горлом.
Евгений Комаровский ответил, что это никакие не эксперименты, а абсолютная норма — давать ребенку холодную еду и напитки. Кроме того, Комаровский не считает это закаливанием, а стремлением к нормальному образу жизни.
«Эксперименты проводят у нас, когда пытаются убедить молодых родителей в том, что бедненькому ребеночку можно только тепленькое», — резко высказался Комаровский.
«В целом я не советую ограничивать холодное, вообще делать из этого проблему. Если горло все время берегли, то лучший способ начать — сосание льда», — рекомендует педиатр.
Врач также посоветовал заморозить кубиками фруктовый сок и небольшими кусочками давать ребенку сосать. И начинать это делать лучше не зимой.
Источник : https://politeka.
Теги: Донбасс, закаливание, Евгений Комаровский
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