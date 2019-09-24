Комаровский раскрыл правду о популярном методе закаливания: «нельзя этого делать»

24.09.2019 18:00

Доктор Евгений Комаровский резко высказался о популярном мифе, которому многие украинцы верят.

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, стоит ли запрещать ребенку холодную еду и напитки, боясь, что он подхватит ангину. Об этом именитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

К Евгению Комаровскому обратилась одна из украинок, которая побывала за границей и увидела разницу между отношением к вопросу «холодное и дети» там и у нас. Девушка пишет, что украинцев очень легко узнать за границей по тому, как они категорически отказываются от льда в напитках.

По ее словам, недавно она узнала, что за границей детей приучают к холодным напиткам чуть ли не с рождения. Достают из холодильника, наливают в бутылку и одевают соску, а потом дают все это выпить малышу. Поэтому подписчица врача спрашивает, можно ли закалить ребенка, с раннего возраста давая ему холодное, чтобы потом не иметь проблем с горлом.

Евгений Комаровский ответил, что это никакие не эксперименты, а абсолютная норма — давать ребенку холодную еду и напитки. Кроме того, Комаровский не считает это закаливанием, а стремлением к нормальному образу жизни.

«Эксперименты проводят у нас, когда пытаются убедить молодых родителей в том, что бедненькому ребеночку можно только тепленькое», — резко высказался Комаровский.

По мнению педиатра, если ребенок никогда не сталкивается с холодной пищей, то она становится для него опасной. То же касается и боязни сквозняков и излишней стерильности.

«В целом я не советую ограничивать холодное, вообще делать из этого проблему. Если горло все время берегли, то лучший способ начать — сосание льда», — рекомендует педиатр.

Врач также посоветовал заморозить кубиками фруктовый сок и небольшими кусочками давать ребенку сосать. И начинать это делать лучше не зимой.

Источник : https://politeka.