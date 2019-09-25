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Как распознать депрессию: названы 6 главных признаков
У многих людей депрессия может долго протекать скрытно до тех пор, пока не проявятся очевидные признаки психического расстройства – знак того, что процесс зашел уже слишком далеко.
Понять, что у человека развивается депрессия, могут помочь следующие симптомы, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Участившиеся вспышки раздражения. Более половины пациентов, страдающих депрессией, рассказывают, что в какой-то момент жизни они стали хуже контролировать свой гнев и раздражительность, срываясь не только на близких, но и на людей вне семьи (на работе, в транспорте, магазине). Даже для них самих такая несдержанность была удивительной, но зачастую подобные вспышки списывают на стресс и усталость.
Раннее пробуждение. Депрессия тесно связана с нарушением биохимических процессов в мозге и дисбалансом энергии. Например, человек начинает очень много спать и все равно чувствует себя вялым. Обратная сторона медали – трудности с засыпанием и очень ранние пробуждения в четыре или пять часов утра в ситуации, когда чувствуется усталость и сон кажется очень желанным.
Соцсети. Когда человек начинает проводить все больше времени в социальных сетях или интернет-форумах, это также может быть знаком депрессии. При данном нарушении у человека резко снижается уровень социальной активности – он под любыми благовидными предлогами избегает общения и встреч с людьми, требующих его непосредственного участия. Погружение в соцсети – это своеобразная попытка подсознания ликвидировать дефицит таких контактов.
Боль в спине и пояснице. Связь между депрессией и болями в поясничном отделе хорошо известна ученым. Они считают, что при депрессии нервные окончания становятся более чувствительными и на неудобные позы или неловкие движения тело реагирует с большей отдачей.
Аппетит. В случае депрессии изменения аппетита могут происходить как в сторону «плюс» (человек много ест и не может почувствовать сытости), так и в сторону «минус». На ранних стадиях заболевания аппетит чаще всего снижается. Особенно должна настораживать пропажа аппетита по отношению к любимым блюдам и продуктам.
Трудности выбора. При депрессии нередко развивается нерешительность. Выбор решения становится настоящей проблемой, вызывает слезы, отчаяние, панику из-за мыслей, что он может оказаться неверным.
По этой причине человек может все чаще делегировать такую необходимость что-то решать или выбирать кому-то другому или начинает постоянно советоваться, как ему лучше поступить, даже если речь идет о чем-то не очень существенном.
Теги: Донбасс, здоровье, депрессия
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