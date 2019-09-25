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Офтальмолог предупредил об опасности наращивания ресниц

25.09.2019 09:30
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Офтальмолог предупредил об опасности наращивания ресниц

Популярная женская бьюти-процедура оказалась опасной.

Медик из британской офтальмологической клиники Cadogan Clinic Элизабет Хоукс отмечает, что в последнее время наблюдается рост числа глазных инфекций, связанных с применением наращённых ресниц, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

По её словам, с ростом процедур по наращиванию ресниц выросло и число проблем с заражением век. Например, девушкам всё чаще диагностируют воспалительное заболевание блефарит.

Хоукс подчеркнула, что ресницы предназначены для защиты глаз от пыли и микробов, а также крайне важны для сохранения зрения. Злоупотребление бьюти-процедурами может привести к необратимой потере своих ресниц.

Блефарит является группой заболеваний, для которых характерен общий признак — воспаление краёв век с выделением гноя. Как правило, блефарит поражает оба глаза одновременно. Ни в коем случае не следует заниматься самолечением, применяя народные способы, так как можно только усугубить ситуацию.

Симптомы блефарита. Отёчность и покраснение век; зуд и жжение в глазах; выделение липкого секрета или гноя; появление чешуек и корочек на веках; выпадение и нарушение роста ресниц; чувствительность к яркому свету.



Теги: Донбасс, вред, ресницы, офтальмолог, наращивание
 
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