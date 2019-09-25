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Врачи рассказали, вреден ли кофе с молоком
Удивительно, но свыше 50% употребляемого в мире кофе приходится именно на растворимую его разновидность. А споры о вреде и пользе данного напитка ведутся постоянно.
На самом деле очень многие целенаправленно выбирают растворимый кофе не из-за экономии, а потому что в нем якобы меньше кофеина. Однако это заблуждение — что в молотом, что в растворимом кофе данного вещества содержится примерно одинаково. Растворимый кофе весьма противоречивый продукт, так как имеет свои плюсы и минусы. Например, он придает бодрость, но при этом возбуждающе действует на ЦНС и может стать причиной артериальной гипертонии. Однако кофе настоящая панацея для гипотоников, так как позволяет им увидеть более высокие цифры на тонометре, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Данный напиток провоцирует выработку гормона счастья, но при частом употреблении вызывает настоящую зависимостью. Если систематически употреблять свыше 2 кружек кофе в день, то при последующем отказе от него можно столкнуться с настоящим состоянием абстиненции. Иными словами, головной болью, агрессивностью, заторможенностью и апатией.
Кофе к тому же повышает кислотность желудка и при злоупотреблении им может стать причиной гастрита или язвы. Кофе также вымывает из костей кальций и ведет к обезвоживанию, а значит и дряблой коже, включая проявления целлюлита.
Порошковый, гранулированный, сублимированный — что выбрать?
Растворимый кофе представлен в магазинах в трех видах, но всех больше пользы удается все же сохранить в сублимированном продукте. Помните, что открытая упаковка этого напитка может храниться не более 20 дней — потом от такого кофе вы и капли пользы не дождетесь.
Если покупать откровенно дешевый продукт, то можно столкнуться с фальсификатом, который будет богат на красители, консерванты и прочую химию, что явно не пойдет организму на пользу.
Растворимый кофе с молоком
Вред и польза такого тандема зависит исключительно от рецепта. Если добавить сахар — сплошной вред, а если не добавлять, то напиток становится более полезным и даже рекомендованным людям с гипотонией.
Источник: https://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, кофе, молоко
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