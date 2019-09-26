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Диетолог рассказал, можно ли пить кофе худеющим
26.09.2019 09:57
Можно ли использовать добавки.
Слово «диета» хорошо знакомо представительницам прекрасного пола, которые поддерживают стройную фигуру, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram ответила на вопрос, который волнует многих, нужно ли отказываться от кофе, если худеешь.
Для начала диетолог уточнила, можно ли вообще набрать вес, употребляя кофе.
Фус считает, что нет, если пить кофе без добавок.
Под добавками диетолог подразумевает сахар и молоко.
Но опять-таки, если злоупотреблять этим напитком — здоровья он вам не прибавит. Пары чашек кофе в день будет более чем достаточно. Так что всему нужно знать меру.
Теги: Донбасс, здоровье, кофе, диета
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