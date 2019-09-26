Натуральные средства, избавляющие от бессонницы

26.09.2019 15:13

В межсезонье проблема бессонницы и беспокойного сна может обострится, но прежде чем пить снотворные препараты, стоит попробовать решить проблему натуральными природными ароматами.

Об этом рассказала врач Виктория Савицкая, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Для решения проблемы бессонницы, которая часто беспокоит современных людей, фармацевты предлагают множество препаратов. Но врачи говорят, что любое лекарство может иметь побочные эффекты, к тому же, частый их прием может вызвать привыкание и тогда заснуть без таблеток будет еще сложнее.

«В борьбе с бессонницей рекомендованы успокаивающие чаи. Прекрасно воздействуют на нервную систему отвары мяты и мелиссы, очень действенный пустырник. Он имеет успокоительное действие, замедляет сердечный ритм, понижает артериальное давление, что способствует расслаблению и глубокому сну.

Расслабиться и избавится от напряжения после тяжелого рабочего дня помогут ароматы мяты и мелиссы. Они освежают, помогают расслабиться и способствуют более глубокому и спокойному сну. Помогает при бессоннице и запах ванили. Он снимает усталость и тяжесть в мышцах, при этом расслабляет мозг. Ну и, конечно же, лаванда– этот запах не только снимает стрессы и негативные мысли, но и создает идеальные условия для глубокого и спокойного сна», — говорит эксперт.

Врач напомнила при этом, что любое средство, которое воздействует как на наше физическое состояние, так и на психику, нужно применять очень осторожно. Если вы используете не разведенные эфирные масла, учите, что они концентрированные и потому 2-3 капель вполне хватит, чтобы наполнить ароматом все помещение.