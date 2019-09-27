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Названы осенние продукты, содержащие больше всего нитратов
Большое количество нитратов в продуктах питания приводит к ухудшению самочувствия и различным заболеваниям.
С одной стороны, нитраты есть практически в любом продукте и в маленькой дозе не представляют опасность для организма, но с другой, это все-таки химические вещества и стоит по возможности их избегать, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Особое внимание стоит уделять сезонным осенним продуктам, поскольку из-за различных удобрений наибольшее количество нитратов именно в них. Это могут быть овощи, такие как картофель, свекла, помидоры, капуста, зелень (укроп и петрушка). Как проверить, что некоторые овощи содержат большое количество нитратов? Самый простой способ – попробовать на вкус. Если у овоща очень неестественный вкус, то в нем точно переизбыток нитратов. Другой способ – проверить овощи с помощью индикаторной бумаги.
Наибольшее количество нитратов именно в свекле. Количество нитратов в ней может достигать 4000 мг на один килограмм. Больше всего нитратов накапливается в верхушке овоща и в хвостике.
На втором месте по нитратовности — зелень. Это 4000 – 5000 мг на один кг. Обрезая стебельки зелени можно значительно уменьшить содержание нитратов в укропе или петрушке. Капуста тоже попадает в категорию нитратосодержащих продуктов. Больше всего этого вещества в верхних листьях капусты, поэтому перед приготовлением их стоит обрывать.
Теги: Донбасс, продукты, нитраты
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