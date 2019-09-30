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Названы лучшие домашние средства от простуды
Как предупредить инфекцию.
Медики назвали лучшие домашние средства, которые помогут защититься от гриппа и простуды. По словам специалистов, профилактика является самым эффективным способом для предупреждения инфекций, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В первую очередь врачи-иммунологи рекомендуют перед выходом на улицу смазывать носовые пазухи мазью на основе интерферона. Такие препараты помогут защитить организм от носителей болезни, которые, прежде всего, оседают на слизистой оболочке носа. Не менее эффективными могут оказаться и эфирные масла. Медики рекомендуют нанести несколько капель продукта на носовой платок и периодически им дышать. Для этого отлично подойдет масло пихты, полыни и лаванды. Дома для обеззараживания помещений можно использовать специальные аромолампы. Защититься от простуды и гриппа помогут также гвоздика и апельсиновые или лимонные корочки. Их рекомендуется периодически держать во рту и разжевывать. Содержащиеся в них вещества будут стимулировать иммунитет.
Помимо этого врачи рекомендуют регулярно проветривать домашние помещения, делать влажную уборку и правильно питаться. В рацион следует ввести полезные жиры и витамины. Очень важным в этом плане является соблюдение гигиены. По словам врачей, современные вирусы отличаются живучестью и могут длительное время сохраняться на разных поверхностях, поэтому руки нужно мыть часто, при этом не стоит не трогать ими лицо, особенно нос, глаза и рот.
Теги: Донбасс, здоровье, простуда
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