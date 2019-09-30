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Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать
Что не стоит заготавливать на зиму.
Специалисты рассказали, какие продукты нельзя замораживать на зиму, передает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.
Далеко не все продукты можно хранить замороженными в холодильнике. Какие же продукты нельзя замораживать?
Яйца
Яичная скорлупа прекрасно сохраняет содержимое от внешнего воздействия, но не от перепада температур. В результате замораживания скорлупа может треснуть и дать вход вовнутрь вредным бактериям. Также яйцо теряет свою структуру и вкус.
Молочка
Из молочки нежелательно замораживать йогурты, кефир, сметану, различные мягкие сыры, например, творог или сливочный сыр. Его нежная воздушная консистенция после размораживания потеряется.
Майонез и другие соусы
Соусы на основе крахмала, муки и яиц после размораживания, как правило, расслаиваются на составные части, меняют свою структуру и будут непригодными к употреблению в пищу, да и попросту невкусными.
Овощи с высоким содержанием влаги
Большое количество воды, содержащейся в некоторых овощах, приводит к тому, что после размораживания она вытекает из таких продуктов, лишая их прежней консистенции, витаминов, вкуса и приятного внешнего вида. Например, огурцы, помидоры, латук, салат, редиска, редька, картошка, капуста, а также лук и чеснок.
Сочные ягоды
Водянистые, переспевшие, подбитые, мягкие – вот какие ягоды нельзя замораживать. Из этих соображений не рекомендуется морозить клубнику, малину, арбузы, поскольку высокий процент влаги, содержащийся в них, при размораживании делает их совсем непривлекательными, бесформенными, кашеобразными, без вкуса и даже без запаха.
Консервы
Консервация по правилам хранения не предусматривает температуру заморозки. Замерзая, жидкость в жестянке расширяется и может разорвать банку. Такой продукт следует держать в прохладной кладовке.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, ягоды, заморозка
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