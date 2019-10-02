Медики назвали лучший осенний завтрак

02.10.2019 07:45

Осенью потребности организма меняются.

Ученые из университета Миссури (США) доказали, что лучший осенний завтрак должен состоять из яиц. Если утром выбрать продукты с высоким содержанием быстрых углеводов, то к обеду возникает неконтролируемое чувство голода, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя 97.

Специалисты по здоровому питанию утверждают, что высокоуглеводный завтрак быстро расходует энергию. Уже к обеду наблюдается понижение уровня сахара в крови и организм требует новой порции углеводов, чтобы нормализовать концентрацию глюкозы. Тогда как при употреблении на завтрак яиц ситуация получается прямо противоположная.

Специалисты отмечают, что если на завтрак съесть яичницу, то в течение дня чувство голода почти отсутствует. Вещества, содержащиеся в яйцах, воздействуют на участки мозга, ответственные за возникновение аппетита.

Также доказано, что яичные блюда позитивно влияют на процессы мышления. Это происходит в результате активации определенных зон мозга, поэтому специалисты настаивают, что в осенний сезон стоит употреблять на завтрак жареные яйца.