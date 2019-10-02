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Архив - Будь здоров!

Медики рассказали, чем вреден горячий кофе

02.10.2019 19:00
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В жизни обычного человека кофе является незаменимым элементом здорового рациона.

О благотворном влиянии кофе на организм рассказала бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Этот напиток хорошо влияет на такие процессы в нашем организме:

  • На 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С
  • Уменьшает проявления панкреатита
  • У некоторых людей кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона
  • У людей, которые быстро перерабатывают кофеин, кофе снижает развитие сердечно-сосудистых болезней
  • Кофе повышает давление и улучшает мозговое кровообращение

Как может кофе навредить организму?

• Медленное обезвреживание кофеина

Как рассказала Супрун, кофеин, как и лекарства, и стероидные гормоны, проходит обезвреживание в печени. Владельцы «медленных» цитохромов долго обезвреживают кофеин, поэтому он может вызвать тахикардию, гипертензию, боли в сердце, тревожность и нарушение сна.

• Зависимость от кофе.

Мы пьем много кофе, который в конечном итоге перестает действовать. В этой ситуации вреден не сам кофе, а хронический недостаток сна.

Как возникает зависимость?

Сначала от кофе хорошо: он вызывает выброс гормонов, которые дают ощущение удовольствия, бодрости или радости. Кофе может вызвать условный рефлекс одним только ароматом или контекстом потребления.

Что делать?

Смириться с тем, что хочется спать, и выспаться. Если вы чувствуете, что стали зависимы от кофе, то стоит не пить кофе несколько недель. Только тогда количество аденозиновых рецепторов уменьшится до привычного уровня.



Теги: Донбасс, здоровье, кофе, вред, медики
 
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