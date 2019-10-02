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Медики рассказали, чем вреден горячий кофе
В жизни обычного человека кофе является незаменимым элементом здорового рациона.
О благотворном влиянии кофе на организм рассказала бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Этот напиток хорошо влияет на такие процессы в нашем организме:
- На 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С
- Уменьшает проявления панкреатита
- У некоторых людей кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона
- У людей, которые быстро перерабатывают кофеин, кофе снижает развитие сердечно-сосудистых болезней
- Кофе повышает давление и улучшает мозговое кровообращение
Как может кофе навредить организму?
• Медленное обезвреживание кофеина
Как рассказала Супрун, кофеин, как и лекарства, и стероидные гормоны, проходит обезвреживание в печени. Владельцы «медленных» цитохромов долго обезвреживают кофеин, поэтому он может вызвать тахикардию, гипертензию, боли в сердце, тревожность и нарушение сна.
• Зависимость от кофе.
Мы пьем много кофе, который в конечном итоге перестает действовать. В этой ситуации вреден не сам кофе, а хронический недостаток сна.
Как возникает зависимость?
Сначала от кофе хорошо: он вызывает выброс гормонов, которые дают ощущение удовольствия, бодрости или радости. Кофе может вызвать условный рефлекс одним только ароматом или контекстом потребления.
Что делать?
Смириться с тем, что хочется спать, и выспаться. Если вы чувствуете, что стали зависимы от кофе, то стоит не пить кофе несколько недель. Только тогда количество аденозиновых рецепторов уменьшится до привычного уровня.
Теги: Донбасс, здоровье, кофе, вред, медики
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