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Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники

02.10.2019 10:45
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Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники

Важно проверять слух раз в год

Беспроводные и проводные наушники рекомендуется использовать не более двух-трех часов в день. При этом уровень громкости не должен достигать критической отметки в 80 децибел, передает Хроника.инфо со ссылкой на Happy news.

Критичным уровнем воздействия считается 80 децибелов и длительное воздействие звука на слух. Важно соблюдать гигиену слуха: использовать наушники не более двух-трех часов в день; прослушивать музыку или вести диалог на «комфортной громкости».

Кроме того, эксперты советуют реже находиться в шумных местах, чтобы избежать длительного воздействия громких звуков на органы слуха, а также использовать индивидуальные средства защиты.



Теги: Донбасс, здоровье, врачи, наушники
 
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