Назван продукт, избавляющий от головной боли и бессонницы

03.10.2019 22:27

Диетические грибы нормализуют давление, устраняют мигрени и нормализуют сон.

Причиной постоянной головной боли являются многие факторы: стресс, повышенное давление, плохой сон и неправильная работа организма. Люди не могут нормально работать и существовать с головной болью, ведь она постоянно пульсирует и не даёт сосредоточиться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Версия.

Диетолог Наталья Семчева утверждает, что шампиньоны снимают головную боль за неделю. Шампиньоны давно используются в кулинарии и в составлении диет, но их целебная помощь описана мало. Для снятия головной боли подойдут запечённые, сушеные и сырые грибы. Свежие грибы на 90% состоят из воды, а потому её желательно выпарить. Подсушенный гриб содержит только концентрированные и полезные вещества и несёт наибольшую пользу организму. Однако несмотря на то, что сырые грибы богаты на влагу, они не успевает потерять полезные вещества при термообработке и потому тоже годятся для употребления.

Семчева говорит: «закинь гриб в рот — тонометр уйдёт». Шампиньоны содержат витамины группы B, концентрация которых в несколько раз превышает витамины в свежих овощах. Рибофлавин (B2), которым грибы насыщают тело, снимает приступы головной боли и мигреней, а пантотеновая кислота снижает усталость. Также мало кто знает, что шампиньоны обгоняют бананы по содержанию калия, укрепляющего сердце и нормализующего давление.

Лечение головной боли шампиньонами подойдёт всем: грибы можно есть сахарным диабетикам и даже беременным. Важно соблюдать правильные пропорции и помнить, что шампиньоны стоит покупать только на рынках и в магазинах. В таких местах все грибы проходят санитарную проверку и не содержат опасных веществ, на которые богаты грибы, собранные возле трасс и проданные там же.

Диетолог рекомендует начинать лечение головных болей только после консультирования с лечащим врачом, знающим динамику состояния здоровья.