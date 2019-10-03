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От этих продуктов в короткие сроки можно набрать вес
В то время как определенные продукты питания ускоряют метаболизм и помогают в борьбе с лишним весом, существует и пища, которая производит противоположный эффект.
Диетологи из Франции назвали топ-5 продуктов, из-за которых мы полнеем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Пшеничная мука. Хотя белые паста и хлеб на вкус кажется гораздо более приятными, чем их цельнозерновые аналоги, все равно данные продукты следует избегать. Пшеничная мука практически не содержит волокон, и наш организм не использует никакую энергию для их расщепления, а это снижает скорость метаболизма.
Сливочное масло. Насыщенные жирные кислоты Омега-6, которые содержатся в сливочном масле, усиливают резистентность к инсулину. Из-за этого наш организм превращает слишком большое количество углеводов в жир.
Газированные напитки. Содержащий большое количество сахара сироп, встречающийся в газированных напитках, существенно замедляет метаболизм. Сироп с кукурузной фруктозой оказывает еще более травматическое воздействие на процессы метаболизма в организме.
Конфеты. Сладости вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, они быстро абсорбируется организмом. Это также замедляет скорость метаболизма. Сладкоежкам можно употреблять темный шоколад, чтобы удовлетворять свою тягу к сладкому без ударов по уровню сахара в крови.
Алкогольные напитки. Всего пара бокалов мартини уже снижают способность организма к сжиганию жира. Это связано с тем, что употребляемый нами алкоголь используется организмом в качестве источника топлива для энергии вместо углеводов, которые сохраняются в качестве жира.
Теги: Донбасс, здоровье, продукты
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