От этих продуктов в короткие сроки можно набрать вес

03.10.2019 08:30

В то время как определенные продукты питания ускоряют метаболизм и помогают в борьбе с лишним весом, существует и пища, которая производит противоположный эффект.

Диетологи из Франции назвали топ-5 продуктов, из-за которых мы полнеем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Пшеничная мука. Хотя белые паста и хлеб на вкус кажется гораздо более приятными, чем их цельнозерновые аналоги, все равно данные продукты следует избегать. Пшеничная мука практически не содержит волокон, и наш организм не использует никакую энергию для их расщепления, а это снижает скорость метаболизма.

Сливочное масло. Насыщенные жирные кислоты Омега-6, которые содержатся в сливочном масле, усиливают резистентность к инсулину. Из-за этого наш организм превращает слишком большое количество углеводов в жир.

Газированные напитки. Содержащий большое количество сахара сироп, встречающийся в газированных напитках, существенно замедляет метаболизм. Сироп с кукурузной фруктозой оказывает еще более травматическое воздействие на процессы метаболизма в организме.

Конфеты. Сладости вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, они быстро абсорбируется организмом. Это также замедляет скорость метаболизма. Сладкоежкам можно употреблять темный шоколад, чтобы удовлетворять свою тягу к сладкому без ударов по уровню сахара в крови.

Алкогольные напитки. Всего пара бокалов мартини уже снижают способность организма к сжиганию жира. Это связано с тем, что употребляемый нами алкоголь используется организмом в качестве источника топлива для энергии вместо углеводов, которые сохраняются в качестве жира.