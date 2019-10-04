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Продукты, которые нельзя употреблять с лекарствами
04.10.2019 11:49
Есть продукты, которые могут повышать или снижать эффективность лекарств. Следует не употреблять с лекарствами:
• Грейпфрут
В составе грейпфрута присутствуют вещества, взаимодействующие с ферментами печени и кишечника, что мешает всасыванию препарата.
• Капуста
Наличие в ней витамина К делает капусту несовместимой с антикоагулянтами. То же самое с брокколи, шпинатом и петрушкой.
• Клюквенный сок
Клюква замедляет всасывание антикоагулянтов.
• Молоко
Ионы кальция и магния, содержащиеся в молоке, мешают всасыванию антибиотиков в кишечник.
• Алкоголь
Применение нестероидных противовоспалительных средств с алкоголем может усилить раздражение желудка. Многие антибиотики также требуют трезвости.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, продукты, лекарства
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