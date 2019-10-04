Стало известно, какими недугами реже болеют оптимисты

04.10.2019 14:00

Кто больше защищен от болезней сердца.

Мета-анализ существующих исследований привел ученых из США к простому выводу — люди, которые смотрят на жизнь с оптимизмом, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Пессимисты, соответственно, становятся жертвами проблем с сердцем и сосудами чаще, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Коллектив ученых под руководством Алана Розански подверг мета-анализу полтора десятка научных работ, в которых в свое время поучаствовали двести тридцать тысяч человек. Речь идет об исследованиях с разной продолжительностью — некоторые из них занимали всего два года, а некоторые тянулись в течение четырех десятков лет.

Склонность участников исследований к пессимизму или оптимизму определялась при помощи специальных опросников. Сопоставив данные опросов с результатами исследований, ученые обнаружили четкую корреляцию. Оптимисты становятся жертвами сердечно-сосудистых болезней на 35% реже, плюс, у них на 14% менее выраженный риск ранней смерти.

«Мы пока что не знаем, какие конкретно биологические механизмы объясняют меньшую подверженность оптимистов сердечно-сосудистым заболеваниям, но грядущие исследования, как мы полагаем, позволят разобраться в причинах этой связи более детально. Однако уже и сейчас ясно, что оптимизм заставляет людей жить дольше, а также защищает их от некоторых болезней», — рассказывают авторы исследования.