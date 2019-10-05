Названы самые распространенные причины увеличения лимфоузлов

05.10.2019 12:00

Это распространенная проблема.

Лимфоузлы или лимфатические железы – это небольшие органы иммунной системы, которые есть на шее, под мышками, в паху и других областях. Их задача – фильтровать лимфу и помогать организму бороться с инфекциями, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.

Лимфа – это бесцветная жидкость, которая появляется на ранке, если слегка повредить кожу.

Когда у человека нет болезней, то железы очищают лимфу без лишнего перенапряжения. Если же увеличились лимфоузлы, то это свидетельствует о воспалении.

Что приводит к воспалению лимфоузлов

• заболевания дыхательных путей;

• проблемы в ротовой полости или носоглотке, например, кариес, пульпит, воспаление в пазухах носа;

• инфекции общего характера, к примеру, ветрянка, корь, цитомегаловирус;

* кожные инфекции – например, воспаление, возникшее из-за неудачной попытки выдавить прыщ;

* отиты.

Когда стоит обращаться к врачу

Чаще всего увеличенные лимфоузлы — это не самостоятельная болезнь, а лишь симптом. Поэтому обычно они сопровождаются другими признаками инфекции:

– общим недомоганием и слабостью;

– повышением температуры;

– головной болью;

– болью в горле, ушах или ротовой полости;

– насморком, заложенностью носа.

Что приводит к воспалению лимфоузлов

Срочно нужно бежать к врачу, когда:

1. Кожа над увеличенным лимфоузлом покраснела и стала горячей – это говорит о начале гнойного процесса.

2. Лимфоузлы на шее увеличились без видимой причины.

3. Лимфатические железы воспалились не только на шее, но и в других местах. Например, подмышками, в паху, на локтевых сгибах.

4. Узлы не двигаются, когда вы пытаетесь их прижать.

5. Увеличение лимфоузлов сопровождается повышенным потоотделением, постоянной лихорадкой (без других симптомов инфекционных заболеваний), необъяснимой потерей веса.

6. Вам стало трудно глотать или дышать.