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Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов
Токсины присутствуют повсюду, будь-то воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем, или пища, которую мы едим.
Даже смартфон "кишит" достаточным количеством болезнетворных бактерий. Токсины ежедневно попадают в организм, и если он не справляется с их выведением, то человек даже может заболеть.
Мы составили список симптомов, которые указывают, что организм перегружен токсинами.
1. Вы страдаете от запоров.
Когда мы едим, с пищей в организм попадает много химических веществ, которые входят в ее состав, таких как консерванты, красители и искусственные ароматизаторы. Кишечник, который осуществляет пищеварение, не справляется, и переизбыток токсинов может привести к расстройству желудка и запорам.
Решить проблему может употребление органических продуктов питания, отказ от алкоголя и употребление большого количества воды.
2. Спутанное и мутное сознание.
Если вы чувствуете головокружение, растерянность и неспособность сконцентрироваться даже утром после хорошего ночного сна, возможно, это результат воздействия токсинов. Эти токсины вызывают ряд реакций, которые выводят необходимые витамины и минералы, необходимые организму для функционирования.
3. Запах пота становится резким.
Вы приняли душ, применили дезодорант, и все же люди морщат нос, когда вы приближаетесь к ним. Все дело в том, что токсины продуцируют газы и неприятный запах, которые выходят через поры вашего тела.
4. Боли в суставах и мышцах.
Если вы не изнуряли себя в тренажерном зале или не делали физически утомительную работу, но отмечаете боли в мышцах и суставах, причиной может быть накопление токсинов. Боли в теле - это признаки неконтролируемого воспаления, поэтому вам не помешает детоксикация.
5. Прыщи и пятна на коже.
Кожа является самым большим органом нашего организма и часто подвергается загрязнению. Кроме того, такие продукты, как шампуни, кондиционеры, мыло и лосьоны, которые мы используем, могут содержать вредные химические вещества. Воздействие такого количества токсичных химических веществ может привести к появлению таких симптомов, как прыщи, сыпь и экзема.
6. Проблемы со сном.
С одной стороны, накопление токсинов заставляет чувствовать себя истощенным, а с другой, может испортить сон. Большое количество токсинов в организме может привести к тому, что уровень мелатонина падает, что негативно влияет на ваш сон.
7. Лишний вес.
Если вы регулярно тренируетесь, но все еще продолжаете набирать вес, возможно, что-то не так с вашими гормонами. Токсины могут отрицательно влиять на уровень определенных гормонов в организме, в том числе тех, которые отвечают за поддержание веса.
8. Неприятный запах изо рта.
Неприятный запах изо рта обычно является симптомом проблем с пищеварением. Это происходит, когда ваша пищеварительная система перегружена в попытке переварить все, что вы едите. Но проблемы с пищеварением могут также возникнуть, когда печень не в состоянии очистить все накопленные токсины. Избавление от токсинов - единственный способ решить эту проблему.
9. Ломкие и бледные ногти.
Пальцы ног большую часть дня остаются в темных носках и туфлях - экосистеме, которую любит грибок. Это делает ногти парником для роста грибка. В то время как от грибка помогут лекарственные препараты, детоксикация всего организма дополнит лечение.
10. Выпадение волос.
Выпадение волос не является признаком токсической перегрузки, вызванной ежедневными токсинами. Это может быть дело рук более опасных токсинов, таких как мышьяк, свинец и таллий (которые содержатся в сигаретном дыме). Так что не воспринимайте выпадение волос как косметический дефект и поспешите к врачу.
Как почистить организм?
Если вы страдаете от нескольких подобных симптомов, ваш организм зашлакован. Вам не обязательно решаться на сложные процедуры детоксикации, могут помочь и простые изменения образа жизни.
Пейте достаточное количество воды - это помогает вывести токсины.
Токсины наносят ущерб печени. Чтобы сохранить печень здоровой, пейте чай из одуванчика или добавляйте в еду петрушку, кинзу или расторопшу.
Занимайтесь йогой. Это улучшает кровообращение и помогает избавиться от токсинов.
Чистите зубы утром, после обеда и вечером. И не забудьте использовать скребок для языка.
Ешьте только чистые, цельные и натуральные продукты.
Добавьте в свой рацион пробиотики.
Используйте только натуральные косметические средства, которые не содержат ароматизаторов и вредных химических средств.
Теги: Донбасс, здоровье, токсин
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