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Как снять стресс за одну минуту: три способа
Избегать напряжения, ссор или дедлайнов действительно сложно, но вы можете, воспользовавшись советами психологов, научиться бороться со стрессами.
1. Разговор с собой
Суть этого способа в том, чтобы сконцентрироваться на хороших событиях, которые происходили с вами в прошлом. Займите себя составлением рейтинга 10 лучших дней в вашей жизни или задайтесь целью вспомнить сообщение в смартфоне, которое недавно вас рассмешило. Вы даже не заметите, как мышцы расслабятся, а злость испарится бесследно, потому что вы будете думать о хорошем.
2. Успокоение
Вместо паники, сконцентрируйтесь на том, как вы можете решить проблему. Дайте себе минуту, чтобы найти выход из этой ситуации.
Если же вы не можете повлиять на то, что заставило вас нервничать, отпустите ситуацию.
Этот способ психологи советуют практиковать уже после освоения базового инструмента, который мы описали под первым пунктом.
3. Отвлечение
Если решить проблему можно лишь со временем, сделайте все возможное, чтобы о ней не думать. и не нервничать до часа Х.
Подойдут спорт, активно проведенное время, вкусный ужин, встреча с друзьями, музыка, чтение книг, игра на музыкальном инструменте и так далее.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, стресс, советы
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