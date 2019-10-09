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Напитки, которые нужно пить при простуде
Можно пить отвары с противовоспалительным компонентом, например, чай с ромашкой, чабрецом, шалфеем. Но не больше 2-3 чашек в день.
Очень хороши кисели, особенно черничный (эта ягода обладает отхаркивающим свойством), клюквенный (там много витамина С и антиоксидантов). К тому же кисель обволакивает слизистые оболочки. Ведь многие лекарства (ацетилсалициловая кислота, комбинированные анальгетики, например), которые мы традиционно принимаем при простуде, травмируют слизистую желудка, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.
Кисель и весьма сытный продукт. Тоже полезный момент, ведь при простуде есть-то особо не хочется. При вирусных инфекциях хороши щелочные минералки со средненасыщенным минеральным составом, то есть столовые. Пить же больше стакана в день лечебной минеральной воды не стоит. Там много солей, может нарушиться водно-солевой баланс организма, а это повредит почкам и работе сердца.
Для облегчения лихорадочного состояния полезны ягодные морсы с кисловатым вкусом, например, из черной смородины, клюквы.
А вот от крепких чая и кофе на момент сильной простуды стоит отказаться. Они, благодаря кофеину, учащают сердцебиения.
А вот какао, благодаря содержащемуся в какао-бобах веществу теобромину, подавляет кашель. Особенно это касается мучительного сухого кашля. Так что чашечка какао с молоком будет очень кстати, если вы крепко простудились. К тому же теплое молоко смягчает горло.
Кстати, если саднит горло, то не пейте сладких газировок. Пузырьки «царапают» гортань и могут усилить воспалительный процесс. Что же касается самого традиционного антипростудного питья — чая с малиной, то этой ягоде действительно содержится салициловая кислота.
Потому по своим свойствам заваренные ягоды малины или варенье из нее обладает жаропонижающим и потогонным действием. Но при этом большое количество малины противопоказано при заболеваниях сердца – может вызвать аритмию, а также снижает работу почек.
К тому же баловаться чайком с малиновым вареньем нежелательно тем, кто принимает антикоагулянты – препараты, разжижающие кровь (аспирин, варфарин, тромбо-асс и т.д.). Это может вызвать слабость, головокружения и даже кровотечения – из носа, например. По тем же причинам не стоит сочетать малину с аспирином.
Теги: Донбасс, здоровье, простуда, напитки
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