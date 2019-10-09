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Архив - Будь здоров!

Названы продукты, способствующие омоложению организма

09.10.2019 14:15
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Названы продукты, способствующие омоложению организма

Оставаться молодым как можно дольше можно с помощью правильно подобранного рациона питания.

Так, специалисты назвали восемь способствующих омоложению продуктов, которые содержат полезные микроэлементы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

В список попали: темный шоколад, богатый флавонидами и антиоксидантами, которые хорошо влияют на состояние кожи, зеленый чай, содержащий полифенолы и коллаге, кофе, защищающее вашу кожу от меланомы.

Также желающим сохранить молодость стоит обратить внимание на авокадо, помидоры, чернику и арбузы.

Добавить в рацион специалисты советуют и рыбу, особенно лосось, который богат омега-3.



Теги: Донбасс, здоровье, продукты, омоложение
 
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