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Почему горят щеки: врачи назвали причины
Когда у человека горят щеки, возникает много предрассудков.
Яркий цвет и ощущение жара в данной области возникают настолько внезапно, что суеверные люди заявляют о том, что кто-то вспоминает человека или ругает его, передает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Щеки краснеют в мороз, ведь кровь при переохлаждении кожи должна циркулировать активно, буквально приливать к ней, чтобы выровнять температуры и исключить обморожения. Однако в сильную жару происходит то же самое.
Организм борется с температурными инверсиями, пытаясь исключить перегрев, и посылая кровь к поверхности кожи, на проветриваемые участки, где есть больше шансов ее несколько охладить.
Что делать, чтобы щеки не горели?
Стоит исключить резкие перепады температур, тогда кровь не будет приливать к лицу.
Если покраснение связано с первыми признаками простуды — помогают мятные таблетки.
При сильном дискомфорте от прилива крови к лицу можно лечь и немного передохнуть, и то же самое актуально, если вы пришли с жары или с мороза.
Если покраснения появляются из-за стенокардии, имеет смысл и вовсе отказаться от походов на улицу в мороз, ветер и жару, чтобы не провоцировать организм.
Теги: Донбасс, здоровье, кожа, лицо
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