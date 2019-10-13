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4 народных способа на пару часов избавиться от зубной боли
Сильная зубная боль доставляет массу неприятностей: портит настроение, не дает заснуть и принимать пищу, мешает работать.
Она может сопровождаться воспалением десен и общим ухудшением самочувствия, пишет The MiceTimes, передает from-ua.
Само собой, что боль не следует терпеть, и нужно как можно быстрее обратиться к стоматологу. С острой болью вас могут принять в клинике вне очереди и бесплатно.
Но что если зуб заболел ночью, и надо как-то дотянуть до утра? Тогда можно воспользоваться подручными средствами.
1. Лед.
Если у вас слишком чувствительные зубы, то этот вариант вам не подойдет. В противном случае кубики льда могут облегчить зубную боль, потому что они вызывают онемение десен и нервов подобно анестезии. Вы можете положить лед в тонкую марлю и подержать его возле больного зуба в течение нескольких минут.
2. Лук.
Этот овощ обладает сильным антимикробным и антисептическим действием. При сильных зубных болях наши предки жевали сырой лук, иногда получая облегчение от своих страданий. Кроме того, лук может уничтожить микробы во рту, которые вызывают инфекцию.
3. Чеснок.
Там, где лук, там и чеснок, который также давно известен человечеству своими удивительными свойствами. Это природный антибиотик, который подавляет размножение бактерий и защищает от различных заболеваний. Пожуйте немного сырого чеснока или смешайте соль с тертым чесноком, чтобы нанести полученную смесь прямо на больной зуб.
4. Гвоздика.
Гвоздика, пожалуй, самый распространенный в Индии рецепт от зубной боли. Эта специя обладает противовоспалительным действием, борется с бактериями и эффективно снимает боль. Гвоздика богата антиоксидантами, которые также помогают уменьшить боль в зубах и инфекцию в деснах.
Следует учитывать, что народная медицина и таблетки не избавляют от причин зубной боли. Эти методы следует воспринимать только лишь как доврачебную процедуру для успокоения зубной боли.
Теги: Донбасс, зубы, боль, чеснок, лук, лед, воспаление, гвоздика, десны
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