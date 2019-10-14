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Ядовитые продукты, которые мы регулярно едим
С ними нужно быть осторожнее.
Миндаль считается сухим плодом, а не орехом, как думают многие. Он обладает уникальным вкусом и является одним из самых популярных ингредиентов в приготовлении десертов и других блюд, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Самым ароматным является горький миндаль, который содержит ядовитый цианид. Именно поэтому горький миндаль обычно обрабатывают, чтобы удалить яд. Кроме того, нагревание также разрушает яд. В некоторых странах, например, Новой Зеландии, продажа горького миндаля запрещена законом.
Кешью
Кешью представляют собой семена, а не орехи, которые вырастают из плода или “яблока” кешью. Кешью, которые продают в магазине, не являются сырыми и их предварительно обрабатывают паром. Это делают потому, что сырые кешью содержат вещество урушиол, которое еще можно обнаружить в растении ядовитом плюще, вызывающее симптомы аллергии. Потребление большого количества урушиола может быть смертельным. Хотя отравление кешью встречается довольно редко, рабочие, которые очищают орех, часто испытывают нежелательные побочные эффекты, как например, раздражение кожи.
Вишня
Вишня, а также абрикос, персик и слива содержат в своих косточках цианид. Если разгрызть, прожевать или как-то по-другому повредить косточку, то вы подвергаете себя воздействию цианистого водорода. Конечно, если вы проглотите несколько косточек, ничего страшного не случится, так как наш организм может справиться с определенным количеством цианида, но в большом количестве это может быть опасно. Симптомы легкого отравления включают в себя головную боль, головокружение, дезориентацию, тревожность и рвоту. В больших дозах это может привести к трудностям с дыханием, повышению кровяного давления и сердечного ритма и почечной недостаточности, вплоть до смертельного исхода.
Спаржа
Спаржа – это овощ, дающий плод, который, к слову сказать, ядовит. Дело в том, что овощ – это, как правило, съедобная часть растения, которая может быть листьями, стеблем или корнем. Спаржа с давних времен использовалась в качестве овоща и лекарственного средства, благодаря приятному вкусу и мочегонным свойствам. Плод представляет собой небольшие красные ягоды диаметром 6-10 мм, которые ядовиты для людей.
Помидоры
Зеленые помидоры Интересный факт: в США помидоры считаются овощами, в то время как в остальной части мира они считаются фруктом, или точнее, ягодой. Причиной этому стал налог на овощи, но не фрукты. Листья и стебли помидор содержат вещество называемое “гликоалкалоид”, который может вызывать крайнюю нервозность, головную боль и расстройства желудка. Также некоторое количество этого вещества содержится в зеленых помидорах, но обычно его немного.
Мускатный орех
Мускатный орех содержит психоактивное вещество – миристицин. Слишком большое количество этого вещества может вызвать рвоту, потливость, головокружение, галлюцинации и головную боль. Однако не стоит беспокоиться. Того количества, которое используется в приготовлении блюд, недостаточно, чтобы привести к любым из этих симптомов. Однако последнее время подростки используют мускатный орех в качестве легкого наркотика, что нередко имеет не очень хорошие последствия.
Теги: Донбасс, здоровье, яд, продукты
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