Все рубрики раздела
- Ученые: Кофе способен спровоцировать выкидыш16:15
- Артрит: названы первые симптомы15:15
- Врачи посоветовали, как нормализовать давление без лекарств11:50
- Врачи рассказали о пользе яблочного уксуса09:48
- Этот напиток, укрепляет иммунитет осенью08:46
- Когда запустят электронные карты пациентов и что будет с бумажными07:20
- Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно09:59
- Названы продукты, которые можно есть на ночь22:25
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- Украинцев предупредили о череде магнитных бурь16:30
Врачи рассказали о пользе яблочного уксуса
Яблочный уксус используется как оздоровительное средство при многих проблемах с организмом.
Свойства яблочного уксуса позволяют применять его при простуде, сезонной аллергии, кислотном рефлюксе, а также для похудения и улучшения состояния кожи, передает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Помогает похудеть. В Японии учеными проводились эксперименты, участникам которых давали пить воду, которая содержала 2 столовые ложки яблочного уксуса. Было установлено, что прием такой воды замедлял у добровольцев продвижение пищи по ЖКТ, продлевая ее переваривание и позволяя дольше чувствовать сытость. Это в итоге снижало общее потребление пищи и способствовало похудению.
Ведет к снижению уровня холестерина. Ученые из Ирана показали экспериментально, что употребление яблочного уксуса позволяет снижать уровень «плохого» холестерина и общего холестерина в крови. Таким образом прием яблочного уксуса помогает предотвратить появление недугов, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом.
Оздоровляет кожу. Яблочный уксус содержит такие компоненты, как уксусная, молочная, янтарная и лимонная кислоты — все они обладают свойством подавлять рост специфического штамма бактерий, ответственных за появление воспалений, прыщей. Как средство, улучшающее состояние кожи, яблочный уксус применяется и в виде приема внутрь и в виде масок или тоников (строго в разбавленном в виде).
Нормализует артериальное давление. Эффективность использования яблочного уксуса при лечении гипертонии подтверждена научно. Уксус вызывает ферментативные каскадные реакции в организме, благодаря которым активнее расщепляется и выводится вредный холестерин. Этот эффект важен для гипертоников, поскольку повышенный холестерин в крови и связанные с ним атеросклеротические бляшки внутри сосудов — это одна из первопричин роста артериального давления и развития гипертензии. Кроме того на состояние просвета сосудов положительно влияет калий, которого много в яблочном уксусе.
Помогает при кислотном рефлюксе. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, также известная как ГЭРБ, или кислотный рефлюкс, проявляется в виде таких хорошо известных всем симптомов, как изжога, отрыжка и тошнота. Яблочный уксус может помочь, он предотвращает обратный отток кислоты из желудка в пищевод. Для этого рекомендуется выпивать перед сном столовую ложку средства, разбавленную в стакане воды.
Восстанавливает здоровую работу кишечника. Полезные бактерии в яблочном уксусе улучшают состояние пищеварительной системы: его прием восстанавливает нормальный баланс микрофлоры кишечника при дисбактериозе, защищает от воздействия патогенных микроорганизмов, повышают способность желудочно-кишечного тракта усваивать и поглощать питательные вещества. С этой целью целесообразно принимать одну-две разбавленных водой столовых ложек уксуса в день наряду с другими ферментированными продуктами, например, кефиром.
Полезен при сезонной аллергии. Яблочный уксус применяется как естественное средство лечения симптомов сезонной аллергии. Здоровые бактерии, присутствующие в нем, способствуют повышению иммунитет и поддерживают функции лимфатической системы, что в итоге позволяет «утихомирить» вспышку сезонной аллергии.
Защищает от плохого запаха. Яблочный уксус обладает мощными антибактериальными свойствами, что делает его эффективным натуральным дезодорантом. Раствором с яблочным уксусом следует обрабатывать зону подмышек, это помогает решить проблему неприятного телесного запаха.
Теги: Донбасс, здоровье, уксус
- На Донбассе сотрудники СБУ задержали члена НВФ «ЛНР»20:27
- Разведение войск? Боевики на Донбассе приведены в полную боевую готовность20:00
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»19:30
- Пушилин назвал главное условие полного выполнения «Минска»19:01
- «Полная боевая готовность»: Что происходит с войсками Путина на Донбассе, почему такой «кипишь»?17:20
- Боевики развязали полномасштабную войну: ВСУ потеряли семь человек на передовой12:30
- Пушилин назвал убитого «Моторолу» «русским секретным оружием»12:20
- «Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки11:37
- Боевики на Донбассе проводят перепись населения – СММ ОБСЕ11:21
- Ирина Геращенко: "Власть выполнила требования протестующих, останавливаться нельзя" 10:39
- Рада приняла новый жесткий закон, от штрафов не сбежит никто: первые подробности21:30
- Назван "следующий шаг после безвиза" Украины с ЕС21:16
- "Евровидение-2020": на отбор не пустят выступавших в России артистов - новые правила21:00
- Новый штраф для украинских водителей: кому придется открыть кошельки20:45
- На Донбассе сотрудники СБУ задержали члена НВФ «ЛНР»20:27
- Разведение войск? Боевики на Донбассе приведены в полную боевую готовность20:00
- Анну Новосад назначили на еще одну должность в Кабмине: о чем речь19:48
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»19:30
- В Китае сняли на видео падение странного метеорита19:17
- Пушилин назвал главное условие полного выполнения «Минска»19:01
- Ученые: Кофе способен спровоцировать выкидыш16:15
- Артрит: названы первые симптомы15:15
- Нумерологи рассказали, как по дате рождения вычислить, сколько будет детей12:46
- Врачи посоветовали, как нормализовать давление без лекарств11:50
- Врачи рассказали о пользе яблочного уксуса09:48
- Этот напиток, укрепляет иммунитет осенью08:46
- Когда запустят электронные карты пациентов и что будет с бумажными07:20
- Медики поделились простыми способами нормализации давления22:17
- Назван напиток, укрепляющий иммунитет осенью21:51
- Описана диета для укрепления костей и суставов18:28
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- Астролог составил особенный гороскоп на неделю для пяти знаков Зодиака
- В Донецке провалилась раздача паспортов РФ: даже сепаратисты прозрели и поняли, что для России они никто
- 30 боевиков уничтожены, подбита бронетехника: "Азов" разгромил российских оккупантов на Донбассе - видео
- «Ложится очень жестко. Не для слабонервных»: Жителям Донецка рекомендуют убираться из зоны риска
- Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского