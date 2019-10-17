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Врачи назвали оптимальное время для первой чашки кофе

17.10.2019 08:30
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Врачи назвали оптимальное время для первой чашки кофе

Сколько чашек можно пить в день.

Ароматный напиток лучше выпивать в промежутке между 10:00 и 12:00. К такому выводу пришли австралийские ученые, передает Хроника.инфо со ссылкой на proman.

По мнению специалистов, оптимальное время для кофе – немногим позднее после пробуждения. Чашка кофе сразу же после вставания с кровати плохо согласуется с работой организма.

Как утверждают ученые, потребление кофе с самого утра происходит на фоне повышенной концентрации стрессового гормона кортизола, наблюдаемого после пробуждения. В таких обстоятельствах полезное влияние кофе на организм уменьшается.

После пробуждения кортизол снижает эффективность кофе, поэтому лучше пить его в промежуток с 10:00 до 12:00, когда уровень гормона идет на спад. Не следует употреблять кофеин за шесть часов до сна, чтобы обеспечить себе комфортный отдых. В целом в сутки не следует потреблять более 400 миллиграммов кофеина. Это эквивалентно двум чашкам кофе.



Теги: Донбасс, здоровье, кофе
 
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