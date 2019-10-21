Как за пару дней избавиться от заложенности носа: поможет яблочный уксус

21.10.2019 16:47

Синусит, по-другому воспаление придаточных пазух носа, поражает миллионы людей по всему миру каждый год, особенно в холодные поры года, пишет lifter и Healthy Holistic Living.

Для борьбы с этим заболеванием существует множество фармацевтических средств, однако их употребление связано с неприятными побочными эффектами, которые могут привести к ухудшению состояния.

К счастью, существует рецепт народной медицины, позволяющий избавиться от этого неприятного заболевания. Главный ингредиент этого рецепта почти наверняка хранится у вас в кухне на полочке. Однако сначала давайте разберемся, что из себя представляет синусит.

Что такое синусит?

Синусит, или воспаление придаточных пазух нос, является воспалением тканевых покровов пазух носа. Когда наши пазухи здоровы, они обычно чистые и пустые, что позволяет нам легко вдыхать через нос. Однако когда пазухи наполняются жидкостью, это способствует росту микробов, таких как бактерии, вирусы или грибки, которые в конечном итоге множатся и порождают инфекцию.

Эта инфекция приводит к воспалению, опуханию и, как правило, к закупорке пазух, что ограничивает или даже полностью останавливает воздушный поток, который должен поступать нам в легкие через нос.

Есть несколько различных типов синусита, каждый из которых отличается по длительности и симптомам.

Различают такие виды:

Острый синусит: симптомы простуды, насморк, заложенность носа, обычно проходит через 2-4 недели.

Подострый синусит: воспаление пазух, которое может длиться от 4 до 8 недель.

Хронический синусит: воспаление пазух, которое длится более 8 недель.

Рецидивирующий синусит: несколько приступов обострения заболевания в год.

Хотя симптомы синусита, как правило, являются скорее неприятностью, чем серьезной проблемой со здоровьем, они могут развиться до такой степени, что человеку потребуется медицинская помощь. Вот некоторые из симптомов, которые обычно сопровождают воспаление придаточных пазух носа:

отек носа;

боль в лице/давление;

выделения из носа;

потеря обоняния;

кашель;

температура;

неприятный запах изо рта;

усталость;

зубная боль;

головные боли.

Люди с простудой, полипами в носу или дефицитом иммунной системы особенно подвержены риску заболевания синуситом.

Побочные эффекты от лечения синусита.

Многие лекарства, назначаемые при синусите, могут лишь временно облегчить дискомфорт, однако они часто вызывают целый ряд новых симптомов у пациента. Помимо того, что небезопасность их использования детьми научно доказана, есть ряд других причин, из-за которых люди любого возраста должны избегать этих препаратов.

Вот некоторые из симптомов, вызванных типичными лекарствами для лечения синусита:

Расстройство желудка;

Тошнота;

Головокружение;

Бессоница;

Нервозность;

Аритмия;

Аллергическая реакция;

Галлюцинации;

Перепады настроения;

По иронии судьбы, список симптомов, вызванных лекарствами, лишь немного короче списка симптомов, вызываемых синуситом. Отсюда и поиск альтернативных способов лечения заболевания.

Яблочный уксус для лечения синусита.

Среди других удивительных преимуществ для здоровья яблочный уксус также является отличным домашним средством от синусита. Многие люди утверждают, что это свойство яблочного уксуса проистекает из его невероятно питательных ингредиентов, которые, как говорят, очищают полости пазухи и ослабляют симптомы. Эти питательные вещества также помогают укрепить иммунную систему организма, чтобы помочь бороться с инфекцией, которая вызывает эти симптомы.

В целом, противогрибковые, антибактериальные, противовоспалительные и поддерживающие иммунитет свойства яблочного уксуса делают его отличным естественным средством для лечения синусита.

Рецепт средства из яблочного уксуса.

Смешайте в чашке воду и яблочный уксус в пропорции 1 к 1. Вылейте в кастрюлю и разогрейте на сильном огне, пока она не начнет закипать.

Выключите огонь и вдыхайте пар яблочного уксуса в течение 3-5 минут с закрытыми глазами и ртом, стараясь не обжечься паром.

Повторяйте эту процедуру регулярно для большей эффективности.

Если вы не хотите заморачиваться приготовлением, питье подобной смеси также может помочь, однако считается, что приготовление на пару дает наиболее эффективные и быстрые результаты. Но если вы не замечаете улучшения в течение нескольких дней, не медлите и обратитесь к врачу!