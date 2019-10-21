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Названы самые лучшие способы убрать второй подбородок
Это распространенная проблема.
Проблема так называемого «второго подбородка» сегодня волнует многих взрослых и подростков, склонных к полноте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Даже если визуально человек еще вписывается в общепринятые стандарты красоты и стройности, его пристрастие к еде выдает второй подбородок, который мешает, портит настроение и внешний вид.
Причины появления второго подбородка
Чтобы решить любую проблему, нужно знать ее истоки. Учитывая эту народную мудрость, сначала мы выясним основные причины появления второго подбородка:
постоянное переедание: в результате отказа от завтрака, обеда на бегу, вечером человек непомерно поглощает пищу; кроме того, переедание и второй подбородок, соответственно, характерно для тех людей, которые быстро едят, тогда как ощущение сытости наступает лишь спустя 30 минут после начала трапезы;
сон на высоких и мягких подушках: день ото дня подбородок привыкает к смещению, которые создает высокая подушка во время сна;
сутулость: эта дурная и очень вредная для здоровья привычка, во-первых, портит внешний вид, а во-вторых, за счет всегда опущенной головы провоцирует формирование второго подбородка;
наследственность: если родители всю жизнь не отказывали себе в удовольствии плотно покушать и страдали от избыточного веса, нет ничего удивительного в том, что их детям генетически передастся второй подбородок, став одним из признаков сходства.
Конечно же, физиологи выявляют в каждом конкретном случаи свои предпосылки для появления второго подбородка. Так или иначе, при наличии этого изъяна еще в период молодости можно говорить о том, что он имеет как минимум 6 килограммов лишнего веса, от которого нужно избавляться немедленно.
Способы удаления второго подбородка
Убрать второй подбородок не получится сразу – в таком деле необходимы ежедневные усилия в таких направлениях:
упражнение с книгой: положить книгу на голову и ходить по комнате с прямой спиной и поднятой головой в течение 5-7 минут;
упражнение на напряжении мышц: необходимо в сидячем положении с ровной спиной запрокинуть голову назад и максимально вытянуть язык, так, чтобы подбородочные мышц были напряжены, задержаться в таком положении на 15 секунд; выполнять 10-15 раз;
маска из картофеля: отварить 2 картофелины, размять в пюре с добавлением 2 столовых ложек молока и 1 чайной ложки меда, полученную массу выложить на подбородок и накрыть марлей, держать маску 30 минут, после смыть холодной водой; делать каждые 3 дня;
маска из глины: 2 столовые ложки косметической глины (белой или черной) смешать до однородной массы с четвертью стакана холодной воды, затем нанести смесь равномерно на подбородок на 10 минут, смыть маску теплой водой, после чего смазать кожу питательным кремом на жирной основе; делать маску не чаще 1 раза в неделю.
Теги: Донбасс, здоровье, упражнение, советы, подбородок
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