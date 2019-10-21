Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие

21.10.2019 11:33

Наверняка ты знаешь, что активированный уголь - отличное средство от похмелья. Но у этих дешевых таблеток есть еще масса преимуществ для здоровья.

Первый признаки пищевого отравления - и мы по привычке пьем горсточку черных таблеток. Но, оказывается, активированный уголь имеет ряд свойств, которые могут пригодиться, и не раз.

1. Чистка полости рта

Уголь улучшает действие зубной пасты и очистки зубов. С помощью угля можно отбелить зубы, нормализовать баланс PH и избавить от неприятного запаха изо рта.

Для такого применения смешай толченый активированный уголь с зубной пастой в пропорции 1 столовая ложка зубной пасты на 4 таблетки угля.

2. Снижение уровня холестерина

Исследования показали, что активированный уголь способен снизить уровень холестерина. Достаточно употреблять 8 г активированного угля в течении нескольких недель.

3. Снижение вздутия живота

Активированный уголь избавляет от вздутия живота, всего 500 мг за час до еды помогут пищеварению.

4. Предотвращение похмелья

Уголь поглощает часть алкоголя, снижая его концентрацию в крови и смягчая похмельный синдром.

5. Замедление старения

Употребление угля останавливает старение некоторых клеток, а также очищает от токсинов.

Источник: https://from-ua.com