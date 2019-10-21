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Семь правил лечения сезонного насморка
Они действительно работают.
Если насморк и заложенность носа не проходят в течение 10-14 дней, скорее всего, у вас синусит – воспаление придаточных пазух носа (полостей внутри костей, окружающих нос). Синусы выстланы тонкой мембраной, которая продуцирует слизь. Обычно она стекает в полость носа, передает Хроника.инфо со ссылкой на rz.com.ua.
Синусит начинается, когда эта дренажная система блокируется воспалением, вызванным инфекцией или аллергией. Скопление слизи и отек давят и вызывают головную, зубную боль, потерю запаха или вкуса, кашель, неприятный запах изо рта, лихорадку, заложенность ушей.
Для уменьшения вероятности развития синусита из обычного насморка или облегчения его симптомов правильно очищайте носовые проходы и улучшайте дренаж. Вот 7 правил, которые вам помогут.
- Чтобы очистить излишки слизи и увлажнить мембраны, 2-3 раза в день делайте промывания соленым раствором:
- Разведите ½ чайной ложки не йодированной соли и ½ чайной ложки пищевой соды в 2 стаканах теплой дистиллированной или предварительно кипяченой воды.
- Заполните небольшую резиновую грушу-спринцовку этим раствором. Наклонитесь над раковиной, вставьте кончик груши внутрь одной ноздри и аккуратно впрысните раствор. Вода вытеснит содержимое пазух.
- Повторите ту же процедуру в другой ноздре.
- Пейте много воды. Хорошая гидратация помогает разжижать слизь.
- Вдыхайте пар над кастрюлей, накрыв голову полотенцем. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.
- Спите на высокой подушке. Это способствует освобождению пазух от слизи.
- Правильно очищайте нос. Выдувайте слизь медленно, из каждой ноздри по очереди.
- Избегайте антигистаминов, если синусит не вызван аллергией (данные препараты могут загущать слизь).
- Будьте осторожны с сосудосуживающими препаратами. Использование этих средств дольше 2 дней приводит к тому, что как только лекарство перестает действовать, возникает еще больший отек.
Теги: Донбасс, здоровье, лечение, насморк
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