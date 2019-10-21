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Архив - Будь здоров!

Врачи рассказали, какая еда лишает «мужского здоровья»

21.10.2019 08:14
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Врачи рассказали, какая еда лишает «мужского здоровья»

От чего страдает потенция.

Австралийские ученые выяснили и доказали, что определенная еда лишает представителей сильного пола «мужского здоровья». Страдает и потенция, и здоровье в целом, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua

Ученые из Университета Флиндерса выяснили, что традиционная «вредная», «мусорная» еда лишает мужчин тестостерона. Если угодно, фастфуд, но никто не отрицает вред просто плохо приготовленных блюд.

Итак, пища, пресыщенная жирами и солью, снижает выработку основного мужского гормона — тестостерона. В частности, в среднем уровень свободного тестостерона снижался на 25%. А ведь именно тестостерон делает мужчину мужчиной и отвечает за потенцию.

Исследования показали, что плотный прием пищи в лучших традициях фастфуда снижал тестостерон на те 25%, если сравнить показатели после 4 часов голода. Как нетрудно догадаться, анализы брались после обеда и натощак, и сравнивались.

Не удивительно, что у мужчин с ожирением тестостерон всегда ниже, чем у стройных. И это напрямую связано. У мужчин со сниженным тестостероном также отмечалось и снижение интерлейкина 6 и 17, противовоспалительных пептидов, которые влияют на вес.

Примечательно то, что внутривенное введение жирных эмульсий не снизило тестостерон. А вот пероральное — да. Так что, чтобы не занижать тестостерон самому себе, нужно следить за питанием, и по необходимости, похудеть.

 


Теги: Донбасс, здоровье, еда, потенция, мужчины
 
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