Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами

О них стоит помнить.

Американские ученые рассказали, какие симптомы свидетельствуют о плачевном состоянии печени, передает Хроника.инфо со ссылкой на Клатч.

Злоупотребление алкоголем и вредной пищей снижает работоспособность печени, из-за чего в организме человека может развиться целый ряд серьезных патологий.

Симптомы, сигналящие о загрязнении печени токсичными веществами:

Плохое состояние кожи. Избыток токсинов в организме почти всегда отражается на состоянии кожи: она становится сухой, склонной к высыпаниям, очень часто приобретает нездоровый оттенок.

Чувство непроходящей усталости или слабости.

Болезненные ощущения в животе.

Изменение цвета выделений. Моча может стать темной, стул тоже чернеет или же в нем появляются следы крови. Как правило, меняется и запах — становится резким и особо неприятным.

Обнаружив у себя хоть один из вышеперечисленных симптомов, обязательно обратись к врачу. Чем раньше начнется лечение, тем ниже риск развития осложнений.