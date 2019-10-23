Все рубрики раздела
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем
Неожиданные результаты исследования.
Согласно результатам исследования, употребление кофеина не повышает риска развития аритмии у пациентов с сердечной недостаточностью. Таким образом, данное исследование оспаривает тезис, что пациентам с заболеваниями сердца и риском развития аритмии следует ограничить употребление кофе, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua
Есть два основных вида аритмий: тахикардия (учащенное сердцебиение) и брадикардия (замедленное сердцебиение). В некоторых случаях аритмия может быть даже угрожающей жизни патологией. Так, например, отсутствие достаточного притока крови может повредить жизненно важные органы, в том числе мозг или само сердце.
В предыдущем исследовании ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California-San Francisco), США, установили, что регулярное употребление кофеина не связано с экстрасистолией. Однако вопрос о том, является ли употребление кофеина триггером аритмии, остается нерешенным и окружен спорами. Клиницисты и специалисты в области здравоохранения часто советуют пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями с повышенным риском развития аритмии ограничить употребление кофеина, несмотря на отсутствие научных доказательств в поддержку этой рекомендации.
В новом же исследовании ученые проанализировали связь между аритмией и употреблением кофеина при наличии проблем с сердцем. В данном исследовании приняли участие 51 пациент с сердечной недостаточностью. Участников исследования рандомизировали на 2 группы: 25 лиц — употребляли кофеин в форме порошка, растворенного в кофе без кофеина, 26 — употребляли порошок лактозы, растворенный в кофе без кофеина (контрольная группа). Участники обеих групп употребляли свои напитки с интервалом в 1 ч в течение 5 ч, употребив в общей сложности до 500 мг кофеина или плацебо, что эквивалентно около 150 мл кофе.
Результаты исследования не выявили взаимосвязи между употреблением кофеина и эпизодами аритмии, даже во время тредмил-теста, который участники проходили спустя 1 ч после употребления последнего напитка кофеина или плацебо.
Ученые признают, что на полученные результаты, возможно, мог повлиять тот факт, что около половины пациентов пили кофе регулярно в течение жизни, хотя такое влияние и маловероятно. Вместе с тем исследователи не могут гарантировать, что употребление высоких доз кофеина на протяжении длительного периода не будет способствовать развитию аритмии у пациентов с сердечной недостаточностью, поэтому необходимы дополнительные исследования в этой области.
Теги: Донбасс, здоровье, сердце, кофе
- Блогеры ОРДО: Сурков едет в Донецк, чтобы помочь передать предприятия Украине22:42
- Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный20:19
- Ситуация на КПП: Горловка — «людей нереально много», авто ночуют вторые сутки, Каргил — пешие стоят по 6 часов16:41
- «Срок выполнения проекта — 3-5 лет, стоимость — 10 млрд грн»: «УЗ» о перспективах соединить Луганщину со всеукраинской сетью железных дорог15:19
- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»10:17
- Озверевшие боевики дали залп из тяжелой артиллерии, ВСУ понесли потери: что происходит на Донбассе09:01
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля21:02
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Блогеры ОРДО: Сурков едет в Донецк, чтобы помочь передать предприятия Украине22:42
- Из "КПП" боевиков госпитализировали пенсионерку22:19
- Не стало автора песен Пугачевой и Кобзона: ее хиты знают все22:00
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев 21:42
- Пенсионеров снова обманывают ложными сообщениями из «Ощадбанка»: инструкция по самозащите21:20
- «Укрзалізниця» скорректировала график из-за перехода на зимнее время21:00
- Авто без страховки в Украине: названы размеры штрафов для водителей20:41
- Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный20:19
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре20:00
- «Нужно организовать общенациональную забастовку»: Эксперт утверждает, что нынешний президент Украины пошел по пути своих предшественников19:39
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- «С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения
- В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры"