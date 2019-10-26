Главная / Новости / Статьи / Будь здоров! / Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»
26.10.2019 10:39
Доктор Евгений Комаровский развеял миф родителей о самых распространенных аллергенах
Так, известный украинский педиатр Евгений Комаровский разрушил популярный миф об аллергии грудничком на материнское молоко. Как пишет Politeka, он объяснил, как может проявляться аллергия именно на грудное молоко, а в каких случаях стоит винить совершенно другие раздражители.
По словам Комаровского, аллергические проявления вызывает не шоколад, клубника, мед, а также все красное. Именно такой список продуктов обычно становится табу для кормящих мам.
При этом доктор Комаровский назвал самые распространенные аллергены, которые могут вызвать негативную реакцию в организме у ребенка. Среди них педиатр выделил: белок коровьего молока, соя, пшеница, орехи, арахис, куриные яйца, рыба, морепродукты и ракообразные.
«И если у ребенка появятся признаки пищевой аллергии или непереносимости каких-либо продуктов, которые вы едите, первое, на что нужно думать: на какой-то продукт из этого списка», — пишет педиатр.
При этом доктор советует исключить тот продукт из рациона ребенка, которые дает острую хроническую реакцию. Это нужно только на определенное время, так как аллергия — это временное явление. В редких случаях непереносимость может быть постоянной.А профилактически, на всякий случай, эти продукты исключать не стоит. Так как дети именно тех мам, которые морили себя изнурительными диетами, в будущем чаще всего страдают от пищевой аллергии.
Теги: Украина, Донбасс, аллергия, доктор, продукты
Читайте также:
- Украина сможет работать с администрацией Трампа, но следует уже больше рассчитывать на себя - Горбулин
- Нужен враг: сделано тревожное заявление по поводу угрозы со стороны России
- США выделят Украине $250 млн на хранилище ядерного топлива
- Сукачев поддержал аннексию Крыма: На Майдане булочки американцы раздают – значит, через месяц там будет стоять флот НАТО
- Украина получила от США военную амуницию
- США назвали главное требование к Украине по Антикоррупционному суду
- Блогеры ОРДО: Сурков едет в Донецк, чтобы помочь передать предприятия Украине22:42
- Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный20:19
- Ситуация на КПП: Горловка — «людей нереально много», авто ночуют вторые сутки, Каргил — пешие стоят по 6 часов16:41
- «Срок выполнения проекта — 3-5 лет, стоимость — 10 млрд грн»: «УЗ» о перспективах соединить Луганщину со всеукраинской сетью железных дорог15:19
- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»10:17
- Озверевшие боевики дали залп из тяжелой артиллерии, ВСУ понесли потери: что происходит на Донбассе09:01
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля21:02
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Блогеры ОРДО: Сурков едет в Донецк, чтобы помочь передать предприятия Украине22:42
- Из "КПП" боевиков госпитализировали пенсионерку22:19
- Не стало автора песен Пугачевой и Кобзона: ее хиты знают все22:00
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев 21:42
- Пенсионеров снова обманывают ложными сообщениями из «Ощадбанка»: инструкция по самозащите21:20
- «Укрзалізниця» скорректировала график из-за перехода на зимнее время21:00
- Авто без страховки в Украине: названы размеры штрафов для водителей20:41
- Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный20:19
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре20:00
- «Нужно организовать общенациональную забастовку»: Эксперт утверждает, что нынешний президент Украины пошел по пути своих предшественников19:39
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- «С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения
- В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры"