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Эти дешевые продукты опасны для здоровья
С ними лучше быть осторожнее.
Дешевые колбасы, сосиски, полуфабрикаты, твердые сыры, рыбные консервы и сладости вошли в пятерку самых опасных продуктов, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
Вместо мяса в колбасе — опасная масса из дешевых отходов. Перетирают сухожилия, кожу, копыта, добавляют ароматизаторы. Нельзя покупать колбасу и сосиски за 40 или 60 гривен за килограмм, ведь обработанные мясные изделия — это ядовитые канцерогены. А они, в свою очередь, провоцируют рак толстого кишечника, прямой кишки, мочевого пузыря, поджелудочной железы.
В полуфабрикатах: замороженных пельменях, варениках, блинах и т.д. содержатся трансжиры, фосфаты и другая зараза. Еще хранят их как-нибудь. Можно получить пищевое отравление.
Технологи утверждают: по низкой цене может быть только сырный продукт, в котором ноль молока, зато полно опасных трансжиров, а точнее — обычного маргарина. Потребление таких псевдосыров может привести к изжоге, болезням сердечно-сосудистой системы и не только. Для удешевления сырных продуктов вместо молочного жира добавляют пальмовое масло, рафинированное, которое вызывает раковые опухоли.
Дешевые образцы рыбных консервов опасны тем, что тяжелые металлы из банки могут попасть в саму рыбу. А т.н. «акционные» консервы, у которых заканчивается срок хранения, поэтому и реализуется по дешевке, могут вызвать ботулизм -смертельную болезнь, которая лечится только в стационаре больницы.
Кроме того, часто человеку приходится платить не за рыбу, а за большое количество воды или масла в консерве.
Все дешевые сладости — с использованием пальмового кокосового масла вместо сливочного масла, искусственных красителей. Они вызывают гипертонические болезни, ожирение печени, приводят к циррозу печени, поджелудочной железы, ожирению сердца.
Специалисты советуют покупать дорогие и качественные продукты. Просто в меньшем количестве.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, вред, продукты
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