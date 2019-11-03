Все рубрики раздела
- Жиросжигающие напитки, которые действительно работают22:15
- Названы продукты, способные улучшить состав крови18:15
- Самые распространенные причины «взрослого» акне14:10
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма10:07
- Диетолог рассказала о пользе воды с лимоном по утрам08:16
- Не ешьте это: продукты, вызывающие отравление чаще всего08:31
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма
Вкусно и полезно.
Для того чтобы бросить курить, нам придется собрать всю свою волю в кулак. Однако, в деле избавления от этой вредной привычки, нам помогут некоторые продукты, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Никотин — это алкалоид, который вызывает серьезные побочные эффекты. Это вещество вызывает привыкание и серьезные последствия для здоровья не только самого курильщика. У тех, кто находится рядом, также могут развиться сопутствующие заболевания.
Никотин, который содержится в табаке, вызывает такое же привыкание, как алкоголь, кокаин и морфин. Не стоит забывать об этом важном факте.
Курильщику очень тяжело отказаться от этой привычки. Ведь тело и мозг пугающе привыкают к воздействию этого активатора и, при обнаружении его дефицита, проявляют симптомы классического абстинентного синдрома: тревожность, раздражительность, беспокойство…
Неважно, курите ли вы сами, или в вашем окружении есть такие люди, вы должны знать, что никотин негативно воздействует на ваше тело, и это ставит под угрозу ваше здоровье. Вы должны предпринять решительные действия, чтобы бороться за свое качество жизни и не дать курению погубить себя.
Здесь мы объясним, какие продукты помогут вывести из тела токсины в следствие воздействия никотина. Однако первое, что мы должны сделать, это, конечно, полностью отказаться от сигарет.
Затем, чтобы восстановить легкие и удалить все токсичные вещества из организма, стоит пересмотреть стиль питания.
Какое воздействие оказывает никотин на наш организм
Когда мы думаем о последствиях курения, то первое, что приходит всем на ум, — это рак легких.
Тем не менее, никотин является причиной множества недомоганий, не имеющих явных симптомов. Мы часто не обращаем на них внимания и не предпринимаем шагов, чтобы вылечиться.
Развитие онкологических заболеваний — это то, что ждет лишь часть курильщиков (а также и не некурящих людей) в долгосрочной перспективе.
Более реальной угрозой, на самом деле, являются последствия, которые возникают у практически 100% потребителей табака:
- Увеличение частоты сердечных сокращений.
- Когда никотин поступает в мозг, он воздействует на нейротрансмиттеры как допамин. Мы чувствуем себя более расслабленными, однако, это чувство длится недолго.
Это приводит к тому, что через час или два, мы чувствуем потребность в новой дозе. Так и вырабатывается эта зависимость.
- Никотин изменяет наш метаболизм.
- Этот алкалоид оказывает влияние на нашу пищеварительную систему. Он замедляет опорожнение желудка.
- Кроме того, никотин смещает Ph баланс тела в сторону кислотности и угнетает функцию поджелудочной железы.
- Слизистая оболочка желудка также подвергается воздействию и раздражается.
- Постоянное употребление никотина может стимулировать секрецию кислоты в желудке.
Продукты, которые выводят никотин из тела
Если вы курильщик и, наконец, решили бросить курить, в первую очередь, вам стоит позаботиться о диете, чтобы вывести токсичные вещества, которые накопились в вашем организме.
Также стоит помнить о том, что сигареты с низким содержанием смол или никотиновые пластыри также не полезны для здоровья. Они могут помочь вам постепенно отказаться от табака, но, если пользоваться ими слишком долго, они могут быть так же опасны, как и само курение.
Лучше всего, собрав волю в кулак, контролировать триггеры, которые заставляют нас потянуться за сигаретой и сопротивляться этому пагубному желанию. Жизнь без курения — синоним здоровья, необходимо всегда помнить об этом.
Далее мы расскажем, какие именно продукты помогут вывести остатки никотина из вашего организма.
1. Натуральный сок из апельсина, граната и лимона
Витамин С в чистом виде необходим для нашего здоровья. Это природное соединение особенно полезно для тех, кто бросил курить. Витамин С помогает восстанавливать поврежденные ткани, способствует улучшению кровообращения, выводит токсины и увеличивает количество красных кровяных телец.
Пейте каждое утро свежевыжатый апельсиновый сок, смешанный с соком половины лимона и половиной граната. Для этого смешайте все ингредиенты в блендере и пейте получившийся смузи на голодный желудок. Добавьте немного меда, если вам нравится более сладкий вкус.
2. Брокколи
Брокколи это овощ, принадлежащий к семейству крестоцветных. Все они очень эффективны для удаления токсинов и металлов из нашего тела.
Брокколи помогает предотвратить рак, и важен для нас, прежде всего, как один из лучших источников витамина С и В5.
3. Имбирь
Обязательно добавляйте в пищу свежий имбирь. Достаточно добавлять всего лишь 2 г тертого корня в салаты.
Это растение — одно из тех, которые чаще всего рекомендуют для того, чтобы бросить курить и исцелить тело от токсинов, к которым относится и никотин.
4. Морковный сок
Люди, которые бросают курить, должны пить много жидкости. Нужно «промыть» организм от всех вредных веществ, которые были накоплены в течение столь длительного времени.
Морковный сок богат витаминами А, В, С и К, которые помогают вывести никотин .
5. Малина
Испанское общество по исследованию табачной зависимости (SEDET) опубликовало очень интересные данные.
Институт медицинских наук (ICSA) Государственного университета Идальго в Мексике (UAEH) провел исследования, которые показали, что малина помогает бороться с зависимостью от курения.
Кроме того, было установлено, что малина содержит большое количество эллаговой кислоты. Это вещество помогает вывести никотин и другие вредные соединения из организма.
6. Шпинат
Ешьте шпинат в сыром виде. Не стоит его жарить или варить, так он потеряет значительную часть своих витаминов и фолиевой кислоты, необходимых для очищения нашего организма от никотина.
7. Перец
Как шпинат, перец лучше есть сырым. Просто порежьте его ломтиками и добавьте в салат.
Перец богат витаминами С, В2 и В6, необходимыми для восстановления организма от негативных последствий курения.
Теги: Донбасс, здоровье, никотин, продукты
- Дончане о «дне единства» в ОРДО: Праздник, смысл которого непонятен08:10
- На Донбассе боевики 20 раз нарушили режим тишины: где велся вражеский огонь07:49
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы21:35
- Донецкая фильтровальная станция на три дня приостановит подачу воды21:17
- «Разрывы снарядов и сильные обстрелы»: под Донецком разгорелись бои, есть прилеты19:38
- Командующий ООС опроверг слухи о создании «серой зоны» в районе разведения войск18:48
- В "администрации" Донецка назвали сумму задолженности жителей города по квартплате16:30
- В "ДНР" обвинили Украину в срыве разведения войск в Петровском15:30
- Члены НВФ запустили сигнальную ракету возле Петровского14:45
- В штабе ООС рассказали об очередной провокации НВФ в вопросе разведения сил в Петровском12:00
- Как добиться повышения зарплаты09:11
- В Украину возвращается бабье лето: потеплеет до + 20, - прогноз08:51
- Для Рыб сегодняшний день будет непрост: гороскоп на 5 ноября08:29
- Дончане о «дне единства» в ОРДО: Праздник, смысл которого непонятен08:10
- На Донбассе боевики 20 раз нарушили режим тишины: где велся вражеский огонь07:49
- Чем для Украины опасен возврат ОРДЛО на условиях Путина: Будет хуже, чем Приднестровье07:29
- Жиросжигающие напитки, которые действительно работают22:15
- Столтенберг рассказал, станет ли Украина членом НАТО21:50
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы21:35
- Донецкая фильтровальная станция на три дня приостановит подачу воды21:17
- Жиросжигающие напитки, которые действительно работают22:15
- Названы продукты, способные улучшить состав крови18:15
- Денежная Крыса: как войти в Новый год с деньгами?16:45
- Самые распространенные причины «взрослого» акне14:10
- Как, согласно науке, правильно гладить кота11:20
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками07:07
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы даты магнитных бурь в ноябре11:38
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы
- СМИ РФ: ВСУ заставили целое подразделение "ДНР" податься в бега, кинув передовые позиции