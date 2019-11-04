Жиросжигающие напитки, которые действительно работают

04.11.2019 22:15

Вкусный помощник для тех, кто худеет.

Если вы хотите стать стройнее, важно следить не только за тем, что вы едите, но и за тем, что вы пьете, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.

Имбирный чай

Сочетание имбиря и чайного листа облегчает выход жировых отложений из «насиженных» мест. Такой чай тонизирует и тем самым ускоряет сжигание жира в мышечных клетках. Кроме того, он хорошо сгоняет лишнюю воду.

Свежевыжатый сок лимона

Его рекомендуется развести водой и добавить мед. В таком виде это настоящий кладезь антиоксидантов. Они сражаются с опасными свободными радикалами и провоцируют организм получать энергию из жировых запасов. Учтите, что напиток получается довольно калорийным, поэтому 1–2 стакана в день – максимум. Лучше пить его утром, хорошо перед фитнесом или СПА-процедурами для похудения.

Овощные соки

Они обладают минимумом калорий по сравнению с фруктовыми и при этом содержат больше витаминов, минералов и флавоноидов. Они ускоряют обмен веществ, выводят лишнюю жидкость. Особенно хороши соки из сельдерея, огурца, помидора, тыквы, моркови. Густые соки можно разводить водой, полезно смешивать 2–3 вида овощей.

Молоко

Особая структура его белка дает длительное чувство насыщения и снижает тягу к сладкому. А молочный жир стимулирует переработку других жиров, то есть помогает сжечь то, что уже накоплено. Правда, проявляет эти свои свойства молочный жир лишь в умеренном количестве.

Иными словами, творог 18%-й жирности похудеть не поможет, да и 9%-й тоже. Пейте молоко или кефир жирностью не выше 3,5%. Кстати, они отлично выводят излишки жидкости и уменьшают отек тканей.