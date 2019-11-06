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Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью

06.11.2019 21:25
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Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью

Международная группа ученых заявила о том, что вещество пиоглитазон (Pioglitazonum), которое содержится в препаратах для диабета ІІ типа, может помочь с борьбе с никотиновой зависимостью. Как сообщает Naked science, вещество способно ослабить тягу к никотину и убрать негативные последствия отказа от курения.

Пиоглитазон модулирует транскрипцию генов, чувствительных к инсулину и участвующих в контроле уровня глюкозы и метаболизме липидов в жировой, мышечной тканях и в печени. Кроме того, исследователи выяснили, что вещество нацелено на специфическую форму рецепторов PPARγ, которые обнаруживаются в областях мозга, ответственных за наркотическую и никотиновую зависимость.

В ходе исследования ученые провели эксперименты на мышах и следили за любыми изменениями в их поведении. В результате выяснилось, что прямые инъекции пиоглитазона в гиппокамп грызунов с никотиновой зависимостью помогали уменьшить тремор лап, а введение препарата в миндалины мышей — ослабляло признаки тревоги.

Ученые считают, что активация рецепторов PPARγ может быть эффективной и для людей, желающих бросить курить, но опасающихся последствий. В то же время заядлые курильщики сталкиваются с повышенным риском развития диабета II типа. Ученые утверждают, что пиоглитазон может помочь курящим людям, страдающим диабетом, отказаться от пагубной привычки, уменьшить симптомы абстиненции и снизить резистентность к инсулину.

Источник: zn.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, диабет, зависимость, никотин, препарат
 
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