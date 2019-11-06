Все рубрики раздела
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Избавление от похмелья: несложные советы, о которых стоит помнить09:52
- Жиросжигающие напитки, которые действительно работают22:15
- Названы продукты, способные улучшить состав крови18:15
- Самые распространенные причины «взрослого» акне14:10
Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи
Исследование в сфере клинического питания показало, что время приема пищи может оказать большее влияние, чем-то, то, что вы едите.
Ученые полагают, что отказ от ужина может ускорить процессы похудения.
Исследователи сравнили результаты похудения двух групп людей, сидящих на диете, в которые входили только женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Они потребляли одинаковое количество ежедневных калорий, но одна из групп съедала свою еду во время завтрака и обеда, а вторая группа имела еще и ужин.
У представителей первой группы также было отмечено улучшение чувствительности к инсулину, что может помочь предотвратить диабет.
Несмотря на то, что необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, можно ли сохранить эти результаты и применимы ли они к населению в целом, это простое изменение образа жизни, которое может сделать каждый. В качестве бонуса вы лишаетесь типичного голода в полдень, поскольку ваш завтрак немного более калорийный, чем обычно.
При этом, после обильного обеда вы будете намного меньше хотеть поужинать. Чтобы упростить переход на такую диету, авторы исследования рекомендуют все же ужинать, но лишь салатом из овощей.
Источник: nv.ua
Теги: Донбасс, здоровье, еда, ужин
- Водію, який, переїхавши автомобілем вагітну жінку, покинув місце ДТП, загрожує до 8 років позбавлення волі20:00
- Наемники нарушили режим прекращения огня 15 раз, погиб один украинский военный, четверо получили осколочные ранения19:15
- Цемах готов дать показания нидерландским следователям19:00
- По горячим следам патрульные Мариуполя задержали двух мужчин, подозреваемых в грабеже18:45
- МИД протестует против незаконного въезда очередного гуманитарного конвоя России в Украину18:00
- В "ДНР" назвали новую дату разведения сил в Петровском12:30
- В Станице Луганской завершился первый этап восстановления моста12:00
- «Жители бегут кто куда»: Луганск продолжает содрогаться от сильнейших взрывов07:10
- Погода на завтра по Донецкой области21:43
- «Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом20:45
- Водію, який, переїхавши автомобілем вагітну жінку, покинув місце ДТП, загрожує до 8 років позбавлення волі20:00
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Наемники нарушили режим прекращения огня 15 раз, погиб один украинский военный, четверо получили осколочные ранения19:15
- Цемах готов дать показания нидерландским следователям19:00
- По горячим следам патрульные Мариуполя задержали двух мужчин, подозреваемых в грабеже18:45
- Зеленский задекларировал 0,9 млн гривен дохода от предоставления в аренду иностранцам имущества18:29
- МИД протестует против незаконного въезда очередного гуманитарного конвоя России в Украину18:00
- В Минсоцполитики назвали средний размер коммунальных субсидий и льгот за октябрь17:00
- Япония отказала в визе крымской саксофонистке c российским паспортом14:00
- Слухи об их смерти преувеличены. Обзор матча. ДИНАМО (Загреб, Хорватия) – ШАХТЕР (Донецк, Украина)13:12
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Яценюк попал в громкий скандал: НАБУ начало расследование
- «Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным
- «Жители бегут кто куда»: Луганск продолжает содрогаться от сильнейших взрывов
- Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО
- «Мертвое село!»: Что сейчас происходит в Золотом, после отвода сил
- «Это страшно даже слышать, не то, чтобы смотреть»: обстрел боевиками поселка с детьми
- За посылки из РФ жителям ОРДЛО придется раскошелится