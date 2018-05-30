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Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью
Клубничный сезон в разгаре. Когда вся семья вдоволь наестся сладких ягод, можно подумать о заготовках на зиму. В этом сезоне можно не беспокоить бабушкин медный таз, ведь есть отличные способы сохранить ягоды совершенно по-новому!
Клубника в морозильной камере
Самый простой способ — вымыть ягоды, очистить от хвостиков и заморозить. Однако для употребления придется размораживать весь пакет. Есть отличная альтернатива, получившая в народе прозвище «ледяное варенье».
Вам понадобится:
- Клубника;
- сахар (по весу ягод);
- блендер;
- кипяток;
- морозильная камера
Вымытые и очищенные ягоды обдайте кипятком. Сполосните клубнику и емкости, которые будете наполнять. Лучше использовать контейнеры с крышками, перед расфасовкой их следует высушить. Измельчите клубнику в блендере вместе с сахаром, до того момента, как он полностью раствориться. Расфасовывайте по подготовленным емкостям и отправляйте в морозильную камеру. Такие ягоды не заледенеют, и их можно брать из контейнера небольшими порциями. В такой смеси отлично сохранятся все витамины и полезные вещества.
Клубничное мороженное
Почему бы не наполнить морозильную камеру этим натуральным лакомством?
Вам понадобится:
- Литровая банка свежей клубники;
- стакан сахара;
- 500 граммов жирных сливок
Вымытые ягоды обдайте кипятком и измельчите в блендере. В получившееся нужно пюре добавить сахар и подождать, пока он полностью раствориться. Немного охладить сливки и взбить миксером одновременно вводя ягодное пюре. Смесью наполнить мороженицу или неглубокую миску. Поставьте в морозилку. Если специального устройства у вас нет, перемешивайте смесь каждые полчаса, чтобы не допустить ее заледенения.
Сладкие цукаты
Они станут отличным дополнением к кашам, хлопьям и свежему творогу.
Вам понадобится:
- Клубника;
- сахар (половина от веса ягод);
- глубокая кастрюля
Промойте ягоды кипяченой водой и положите на дуршлаг. Дайте клубники немного подсохнуть, а затем уложите на дно кастрюли. Каждый слой ягод следует пересыпать слоем сахара(300 граммов на кг ягод). Закройте кастрюлю крышкой и дайте клубнике сутки постоять при температуре около 20-24 градусов. Второй способ — отправить кастрюлю на 2 дня в холодильник.
Важно не перемешивать ягоды ложкой и дождаться, пока сахар полностью раствориться. После того, как весь сок стечет, добавьте в него еще стакан сахара и доведите сироп до кипения. Ягоды следует предварительно достать. После закипания сиропа снимите его с огня и опустите в него ягоды на 5-7 минут. После снова процедите сироп, а ягоды подсушите на решетке при температуре 50-60 градусов до консистенции изюма. Храните цукаты в холодильнике в плотно закрытой банке.
Клубничный сироп
После приготовления цукатов он у вас обязательно останется. Разлейте его по стеклянным, простерилизованным бутылка, предварительно доведя до кипения.
Сушеная клубника
Можно вовсе обойтись без сахара, если у вас есть специальная сушилка для овощей и фруктов. Разрежьте ягоды на тонкие пластины, предварительно обдав кипятком. Используйте сушилку в соответствии с инструкцией. Хранить такие ягоды лучше в банке с герметичной крышкой
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на cpykami.ru
Теги: Донбасс, рецепт, клубника
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