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Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов
Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов.
Как заморозить клубнику на зиму? Ведь ее сезон недолговечный, а лакомиться любимой ягодкой хочется круглый год и даже зимой. В отличие от варений и компотов, замороженная клубника сохраняет больше полезных свойств, да и по вкусу приближена к свежей.
Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из клубники:
При наличии в вашем холодильнике морозильной камеры сохранить эту ягоду до самых холодов – вообще не проблема. Зато зимой вы сможете угоститься свежими ягодками, сварить компот из замороженной клубники или использовать ее в виде начинки для пирогов.
Чтобы заморозить клубнику правильно, и в результате при размораживании не получить сомнительную мутную массу с непривлекательным цветом и вкусом, читайте наши советы.
Как заморозить клубнику целиком без сахара
Как заморозить клубнику без сахара, чтобы не перебивать естественный вкус ягоды? Клубнику для этих целей лучше брать сладкую, целенькую и не слишком большую – она и проморозится лучше, и вкус будет приятнее. Перед тем как заморозить клубнику целой, ягоды подготовьте: переберите, очистите от мусора и хвостиков, помойте и хорошенько просушите.
Возьмите плоскую тарелку или разделочную доску и оберните ее полиэтиленовым пакетом. Рассыпьте клубнику в один слой по всей поверхности и поместите в морозилку на пару часов, чтобы каждая ягодка схватилась.
Затем достаньте клубнику из морозильной камеры и снимите с тарелки пакет вместе с ягодами. Ваша подмороженная клубника окажется уже запакованной в пакете. Свяжите пакет, выпуская из него воздух. Сложите такие пакеты с ягодами в морозилку для длительного хранения. Ягоды за счет отдельной заморозки не слипаются, а пакеты с клубникой получаются порционными, что очень удобно.
Как заморозить клубнику в морозильной камере целиком
Еще один способ, как заморозить вкусно клубнику – это пересыпать ее сахаром, а лучше пудрой. Дело в том, что клубника при заморозке частично теряет свою сладость. Чтобы ягоды при размораживании оставались вкусными и сладенькими, ее можно предварительно подсластить и заморозить с сахаром. Для этого вам понадобится 200 г сахарной пудры из расчета на 1 кг клубники.
Чистую, промытую и тщательно просушенную клубнику разложите в один ряд на плоскости, обернутой пищевой пленкой, и поставьте в морозилку на пару часов. Затем снимите схватившиеся ягоды с пленки, быстренько переложите в контейнеры, послойно пересыпая сахарной пудрой. А контейнеры поставьте в морозильную камеру, где замороженная клубника может храниться хоть и целый год.
Как заморозить клубнику на зиму в виде пюре
Еще один вариант заготовки клубники – предварительно ее перетереть. В этом случае вам не придется зимой заморачиваться над вопросом, как сделать пюре из замороженной клубники. Потому что этот продукт у вас уже полностью подготовлен к дальнейшей переработке в виде киселей, смузи, соусов или наполнителей, например, к кашам или мороженому. Для такой заготовки клубники подойдут даже не первой свежести и целости ягоды, главное, чтобы среди них не было порченых.
Перед тем как заморозить в морозильной камере клубнику, переберите, помойте и обсушите ее, а затем блендером измельчите до однородной массы. Залейте клубничное пюре в пластиковый контейнер и сразу же отправляйте в морозилку до самой зимы. Кстати, сахар можно сыпать по желанию – клубника отлично сохранится и без него. Вы сможете добавить его уже зимой, перед тем как сделать наполнитель или соус из замороженной клубники.
Приятного аппетита!
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, рецепт, клубника
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