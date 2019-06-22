Все рубрики раздела
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Как правильно хранить хлеб в жару17:10
- Медики назвали особенности питания летом10:00
- Оптимальный напиток для жаркой погоды13:00
- Как питаться во время отпуска, чтобы не поправиться07:45
- Назван быстрый способ, как похудеть за неделю на 10 кг19:33
- Медики рассказали, как выбирать продукты в жару12:15
- Врачи назвали лучшие афродизиаки для мужчин09:32
- Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники16:48
- Как правильно хранить клубнику09:00
Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю
Кабачок - один из популярнейших овощей для гриля. К тому же один из самых полезных, ведь он снабжает организм огромным количеством полезных веществ.
Как приготовить кабачок на гриле, чтобы он не сгорел, а получил румяную корочку, чтобы сохранил максимум полезности и стал вкусной закуской на вашем столе - читайте далее в простом и проверенном рецепте The Lime. Для этого вам потребуются всего лишь соль, перец, масло растительное и, собственно, сами кабачки.
Шаг 1: Разжигаем огонь и ждем хороших углей. Кабачки лучше всего томить, ни в коем случае не жарить на открытом огне. Особенно вкусными получатся кабачки, жаренные на дровах, дерево напитает их дымком. А пока горят дрова, нарезаем кабачки.
Шаг 2: Нарезаем не слишком тонкими кольцами, но и не крупными. Кабачок должен хорошо прожариться, пропечься внутри, но не сгореть.
Шаг 3: Заливаем кабачки растительным маслом. Добавляем по вкусу перец, соль и чеснок (лучше всего раздавить его в прессе для чеснока). Всегда можно поэкспериментировать с другими любимыми приправами.
Шаг 4: Дождавшись хороших углей, помещаем кабачки на шампур (не на сетку, в которой серединка прожарится быстрее кожуры по бокам). Томить кабачики на углях стоит около 15 минут, не забывая вертеть их над углями. Признак готовности - румяная поджаристая корочка и желтая серединка кабачка.
Ну вот ваша закуска к барбекю и готова! К готовым овощам подойдет свежая зелень, майонез или соус на его основе. В качестве бонуса предлагаем вам еще несколько полезных видеорецептов по приготовлению овощей на гриле.
Источник : https://lime.apostrophe
Теги: Донбасс, рецепт, кабачки, барбекю
- 31 декабря мы с друзьями едим "Оливье"! Звездные версии салата всех времен и народов
- Ананасы с ветчиной? Сколько угодно, синьоры!
- Колбаса и пастрома - для пасхального стола
- Грибная пора. Тихая охота спасает от стресса
- От гриппа нужно лечиться... итальянской кухней
- Десерты из латинских сериалов? Легко!
- Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня18:17
- На Донбасс прибыла военная делегация ЕС17:26
- В КПВВ у донбасской линии разграничения изъяли товар15:07
- Разгорелся скандал из-за фото украинских детей с флагами России: замешан одиозный мэр14:43
- Сводка из зоны ООС за 21 июня: Версии сторон конфликта12:40
- Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса11:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ в Донбассе много машин10:40
- Суд признал вину жителя Мариуполя в обстреле города из «Градов» зимой 2015 года08:20
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы20:39
- Протесты в Грузии: эксперт рассказал об истинном мотиве22:21
- Нововведение в офисе Зеленского насторожило украинцев - очень плохой сигнал 22:07
- Главный тренер «Шахтера» рассказал о целях команды на будущий сезон21:44
- Экологическое бедствие в Крыму, люди подняли тревогу: «опасные вещества уже в воздухе»21:20
- Юмористы Сивохо и Грищук заявили, что идут в нардепы от "Слуги народа" 21:06
- Зеленский выступил с сильным обращением по случаю 22 июня20:43
- Зеленский предлагает штрафовать депутатов минимум на 51 тыс. грн за кнопкодавство в Раде 20:20
- Янукович проведет старость на островах, планы поражают: «Пьянки, женщины и гулянки»19:57
- Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес 19:45
- «Укрэнерго» предупредило о возможных перебоях с электроэнергией из-за жары19:21
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее18:35
- Мытые ягоды принесут больше проблем, чем немытые, - доктор Комаровский16:40
- Назван главный вред от использования смартфона16:23
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО
- Коломойский дерзко ответил Зеленскому на громкое предложение по Донбассу - план президента срывается
- «Трэш уйдет в историю»: Зеленский намерен декоммунизировать украинские законы
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце